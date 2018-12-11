Ferlakur написав:У меня в ТАС2Ю вообще его нет, а в ИБ ТАС24 выглядит вот так, без даты открытия:
Пожоже, его вообще мне не открыли, потому и бонусы не начисляются
Вроде починили мне бонусы, появился еще один бонусный счет, но тоже без даты открытия, и бонусы присутствуют, только странно, что все они начислены 6.12 в 17:10. И за операции начиная от 7.12 бонусов еще нет. Или рано еще?
Вы теперь ещё снять бонусы попробуйте. У подруги пока первый бонусный счет через коллцентр не удалили бонусы со второго не списывались - не давало выбрать никакой счет для перечисления бонусов
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 12 гру, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Ferlakur написав:Вроде починили мне бонусы, появился еще один бонусный счет, но тоже без даты открытия, и бонусы присутствуют, только странно, что все они начислены 6.12 в 17:10. И за операции начиная от 7.12 бонусов еще нет. Или рано еще?
Вы теперь ещё снять бонусы попробуйте. У подруги пока первый бонусный счет через коллцентр не удалили бонусы со второго не списывались - не давало выбрать никакой счет для перечисления бонусов
В ТАС24 действительно не дает, в ТАС2Ю приняло в обработку, написало, что после 17.00 выплатят.
Там просто лакомый кусок, почему нет? Куча недвиги осталась на ВТБ и если выгорит - можно даже заработать. К тому же у вкладчико фонд+ появляется шанс. Конечно может подпортить кровь Беня, но тут СЛТ тоже не лыком шит