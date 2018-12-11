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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:18

dengon Може тягнуть до наступного місяця, коли акція з комуналкою закінчиться... :?
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:22

  frennymay написав:dengon Може тягнуть до наступного місяця, коли акція з комуналкою закінчиться... :?

Ой, пардон, я про Weekend. На Б5 лимит дали на следующий день после активации, в районе обеда.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:25

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:У меня в ТАС2Ю вообще его нет, а в ИБ ТАС24 выглядит вот так, без даты открытия:

Зображення

Пожоже, его вообще мне не открыли, потому и бонусы не начисляются :twisted:


Вроде починили мне бонусы, появился еще один бонусный счет, но тоже без даты открытия, и бонусы присутствуют, только странно, что все они начислены 6.12 в 17:10.
И за операции начиная от 7.12 бонусов еще нет. Или рано еще?

Вы теперь ещё снять бонусы попробуйте. У подруги пока первый бонусный счет через коллцентр не удалили бонусы со второго не списывались - не давало выбрать никакой счет для перечисления бонусов
Востаннє редагувалось vollena71 в Сер 12 гру, 2018 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:31

dengon Звучить обнадійливо :) Чекаю тоді...
До речі, у Приваті не дають кредитний ліміт на 2 картки. Якшо і В5, і Вікенд на Вас оформлені, може тут така ж історія...
frennymay
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:43

  vollena71 написав:
  Ferlakur написав:Вроде починили мне бонусы, появился еще один бонусный счет, но тоже без даты открытия, и бонусы присутствуют, только странно, что все они начислены 6.12 в 17:10.
И за операции начиная от 7.12 бонусов еще нет. Или рано еще?

Вы теперь ещё снять бонусы попробуйте. У подруги пока первый бонусный счет через коллцентр не удалили бонусы со второго не списывались - не давало выбрать никакой счет для перечисления бонусов

В ТАС24 действительно не дает, в ТАС2Ю приняло в обработку, написало, что после 17.00 выплатят.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:48

Начинает пугать эта активность СЛТ в плане покупок и слияний банков, как бы чего не вышло, как у Лагуна, например.

https://minfin.com.ua/2018/12/12/35963560/

А ещё как-то сильно всё шумно, деньги любят работать в тишине.

https://minfin.com.ua/2018/12/11/35955298/
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 10:57

  Amid написав:frennymay
Начинает пугать эта активность СЛТ в плане покупок и слияний банков, как бы чего не вышло, как у Лагуна

https://minfin.com.ua/2018/12/12/35963560/

А ещё как-то сильно всё шумно, деньги любят работать в тишине.

https://minfin.com.ua/2018/12/11/35955298/


Там просто лакомый кусок, почему нет? Куча недвиги осталась на ВТБ и если выгорит - можно даже заработать. К тому же у вкладчико фонд+ появляется шанс.
Конечно может подпортить кровь Беня, но тут СЛТ тоже не лыком шит :)
curiousobro
 
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