Чёто я очкую от ТАСи. При оформлении депозита, Плативки и Б5 любимые словечки менеджера (или кто она там) - мабуть, напевне, здається.
Бонусы в ТАС2Ю появились в понедельник оптом за всю предыдущую неделю, со слов колцентра - начисляются до 5 рабочих дней (они что, вручную бонусы начисляют?).
Сегодня зашёл в ТАС2Ю, там висит "В обработке" начисление бонусов 2,29 грн за покупку в понедельник на сумму 92,35 грн. Покупка моя, вот только в сообщении пишут, что бонусы насчитают по программе WEEKEND CARD. В смс покупки было указано бонусов 1,85 грн. Звоню в колцентр - нет у меня WEEKEND CARD, только Б5. Ответ - значит такого не может быть!
vollena71 написав:Верно. По газу добавилась комиссия 1 грн, но её было видно до подтверждения платежа, я и не стала подтверждать - на портмоне пока бесплатно.
У меня 1 грн. добавляется на всех услугах. И в итоге платеж не проходит ни в какую . НО самое плохое, что есть платежи, которых нету в портмоне, а платить там по реквизитам, гораздо дороже получается. Если приват не пофиксит платежи чужими картами - придется или пакеткой Аллы за бесплатно, или уни с комисом 1 грн. но за кредитные. Зачем было фаст-пей ломать? Нормально же сервис работал (((
ykrkozak написав:Короче, чёт я очкую от их сервисов.
Таси бояться Б5 не иметь . Не переживайте - нормально все будет. Просто они одну программу поxepили (тас24), а вторую до ума не довели (тас2Ю). Вот и вылазят бока. В любом случае Вы ничем не рискуете. Разве что небольшим кэшбеком
Flamingo написав:Таси бояться Б5 не иметь . Не переживайте - нормально все будет. Просто они одну программу поxepили (тас24), а вторую до ума не довели (тас2Ю). Вот и вылазят бока. В любом случае Вы ничем не рискуете. Разве что небольшим кэшбеком
Это меня наверное Приват24 с Монобанком разбаловали. Привык что все отображается почти мгновенно, и сразу все видно и понятно.
А тут хоть бери и табличку в экселе веди - когда за что платил, что в смс было, что в ТАС2Ю показывает.
Тяжела она, доля свинорыла )))
Надо набраться храбрости, тяпнуть стакан коньяка, и коммуналку проплатить.