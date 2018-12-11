Додано: Сер 12 гру, 2018 14:16

Чёто я очкую от ТАСи. При оформлении депозита, Плативки и Б5 любимые словечки менеджера (или кто она там) - мабуть, напевне, здається.



Бонусы в ТАС2Ю появились в понедельник оптом за всю предыдущую неделю, со слов колцентра - начисляются до 5 рабочих дней (они что, вручную бонусы начисляют?).



Сегодня зашёл в ТАС2Ю, там висит "В обработке" начисление бонусов 2,29 грн за покупку в понедельник на сумму 92,35 грн. Покупка моя, вот только в сообщении пишут, что бонусы насчитают по программе WEEKEND CARD. В смс покупки было указано бонусов 1,85 грн.

Звоню в колцентр - нет у меня WEEKEND CARD, только Б5. Ответ - значит такого не может быть!



Короче, чёт я очкую от их сервисов.