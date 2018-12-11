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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чёто я очкую от ТАСи. При оформлении депозита, Плативки и Б5 любимые словечки менеджера (или кто она там) - мабуть, напевне, здається.

Бонусы в ТАС2Ю появились в понедельник оптом за всю предыдущую неделю, со слов колцентра - начисляются до 5 рабочих дней (они что, вручную бонусы начисляют?).

Сегодня зашёл в ТАС2Ю, там висит "В обработке" начисление бонусов 2,29 грн за покупку в понедельник на сумму 92,35 грн. Покупка моя, вот только в сообщении пишут, что бонусы насчитают по программе WEEKEND CARD. В смс покупки было указано бонусов 1,85 грн.
Звоню в колцентр - нет у меня WEEKEND CARD, только Б5. Ответ - значит такого не может быть!

Короче, чёт я очкую от их сервисов.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:16

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  vollena71 написав:Верно. По газу добавилась комиссия 1 грн, но её было видно до подтверждения платежа, я и не стала подтверждать - на портмоне пока бесплатно.
У меня 1 грн. добавляется на всех услугах. И в итоге платеж не проходит ни в какую :(. НО самое плохое, что есть платежи, которых нету в портмоне, а платить там по реквизитам, гораздо дороже получается. Если приват не пофиксит платежи чужими картами - придется или пакеткой Аллы за бесплатно, или уни с комисом 1 грн. но за кредитные. Зачем было фаст-пей ломать? Нормально же сервис работал :((((
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ykrkozak написав:Короче, чёт я очкую от их сервисов.
Таси бояться Б5 не иметь :). Не переживайте - нормально все будет. Просто они одну программу поxepили (тас24), а вторую до ума не довели (тас2Ю). Вот и вылазят бока. В любом случае Вы ничем не рискуете. Разве что небольшим кэшбеком :)
Flamingo
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Подякував: 32 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 14:50

Тарифы на пудру еще не публиковали?

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sola
 
Повідомлень: 4108
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:03

  Flamingo написав:Таси бояться Б5 не иметь :). Не переживайте - нормально все будет. Просто они одну программу поxepили (тас24), а вторую до ума не довели (тас2Ю). Вот и вылазят бока. В любом случае Вы ничем не рискуете. Разве что небольшим кэшбеком :)


Это меня наверное Приват24 с Монобанком разбаловали. Привык что все отображается почти мгновенно, и сразу все видно и понятно.

А тут хоть бери и табличку в экселе веди - когда за что платил, что в смс было, что в ТАС2Ю показывает.

Тяжела она, доля свинорыла )))

Надо набраться храбрости, тяпнуть стакан коньяка, и коммуналку проплатить.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:13

  sola написав:Тарифы на пудру еще не публиковали?

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А чЁ на сайте вообще никакой инфо по карте? Даже их поиск не выдает. Это инсайд :?: :shock:
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:16

  ykrkozak написав:А тут хоть бери и табличку в экселе веди - когда за что платил, что в смс было, что в ТАС2Ю показывает.

Что значит "хоть бери"?? Без экселя тут надуют моментально! :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:22

  Ferlakur написав:
  ykrkozak написав:А тут хоть бери и табличку в экселе веди - когда за что платил, что в смс было, что в ТАС2Ю показывает.

Что значит "хоть бери"?? Без экселя тут надуют моментально! :mrgreen:

Угу. Я как только свою первую кэшбечную карту оформил так и стал вести гросс-бух в Либре (линуксовский аналог экселя). Как никак а моё основное образование бух. учёт и анализ хоз. деятельности ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Бонусы начислили не после 21-00, а в 14-12. :D
Нарахування бонусів CashBack за програмою " Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", за операцію №
+62,10 UAH 12.12.2018, 14:12
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:34

  lel написав:Бонусы начислили не после 21-00, а в 14-12. :D
Нарахування бонусів CashBack за програмою " Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", за операцію №
+62,10 UAH 12.12.2018, 14:12

Эт те, которые вчера к 21:00 д.б.б :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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