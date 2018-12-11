ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:55
Kevin
Повідомлень: 78
З нами з: 24.09.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 15:56
Будет две карты: одна работает как припейд (
тарифы
), вторая - кредитная карта
по аналогии с Б5
, но с другим фокусом/ЦА. Кешбек формируется по условиям программы «
Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК
»
Уже как-то упоминали об этом:
guntherhouse777 написав:
КК, только для дам с 18 лет.
КБ:
3% - аптека, красота, стомат
5% - шмотье.
(Есть МСС даже у таси)
Чистыми.
При отсутствии движения 180+ дней - 50 грн.за неактивность. Но только со своих. В долги не загонят.
Из других "плюшек": бесплатный р2р в тас2ю со своих, нет абонплаты, нет платы за открытие. Ну и основная-розовая))
Также будут бонусы от продаванов.
Сейчаc карты делают только в Киеве и по предзаказу (который приостановлен из-за огромного розового наплыва).
sauvignon
Повідомлень: 199
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 45 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:36
1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.
2) Как я понимаю для пополнения сбера надо указывать его р/р и свои данные, правильно?
Ivanhoe
Повідомлень: 58
З нами з: 14.01.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:41
Ivanhoe написав:
1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.
ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі
Ferlakur
Повідомлень: 2872
З нами з: 14.10.08
Подякував: 155 раз.
Подякували: 112 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 16:54
Ferlakur написав: Ivanhoe написав:
1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.
ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі
Спасибо. Тут я смотрю номер счёта, остальные данные для сепа ввожу свои (инн, фио), назначение не принципиально, правильно?
Ivanhoe
Повідомлень: 58
З нами з: 14.01.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:02
Ivanhoe написав: Ferlakur написав: Ivanhoe написав:
1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.
ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі
Спасибо. Тут я смотрю номер счёта, остальные данные для сепа ввожу свои (инн, фио), назначение не принципиально, правильно?
Ну наверно, я сам еще не гасил так.
МФО банка не забудьте )
Ferlakur
Повідомлень: 2872
З нами з: 14.10.08
Подякував: 155 раз.
Подякували: 112 раз.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:06
Ferlakur написав: Ivanhoe написав: Ferlakur написав:
ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі
Спасибо. Тут я смотрю номер счёта, остальные данные для сепа ввожу свои (инн, фио), назначение не принципиально, правильно?
Ну наверно, я сам еще не гасил так.
МФО банка не забудьте )
Все будет норм, все правильно гутарите
Проверил пополняху на этот 2909 по реквизитам в ТАС2Ю с дебетного Виики
Литааиит, нашару
Назначение пишу: Погашення кредитної забар-ті. Без ПДВ
Ivanhoe написав:
2) Как я понимаю для пополнения сбера надо указывать его р/р и свои данные, правильно?
Все правильно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26762
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3080 раз.
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