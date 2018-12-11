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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2183218421852186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:55

  sola написав:Тарифы на пудру еще не публиковали?

Зображення


Тарифы есть, описания на сайте нет:
https://tascombank.ua/content/view/930/lang,russian/
https://tascombank.ua/documents/Prepaid%20Pudracard.pdf
Kevin
 
Повідомлень: 78
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 15:56

  mihasik написав:
  sola написав:Тарифы на пудру еще не публиковали?
Зображення

А чЁ на сайте вообще никакой инфо по карте? Даже их поиск не выдает. Это инсайд :?: :shock:


Будет две карты: одна работает как припейд (тарифы), вторая - кредитная карта по аналогии с Б5, но с другим фокусом/ЦА. Кешбек формируется по условиям программы «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»
Уже как-то упоминали об этом:
  guntherhouse777 написав:КК, только для дам с 18 лет.
КБ:
3% - аптека, красота, стомат
5% - шмотье.
(Есть МСС даже у таси)
Чистыми.
При отсутствии движения 180+ дней - 50 грн.за неактивность. Но только со своих. В долги не загонят.

Из других "плюшек": бесплатный р2р в тас2ю со своих, нет абонплаты, нет платы за открытие. Ну и основная-розовая))
Также будут бонусы от продаванов.

Сейчаc карты делают только в Киеве и по предзаказу (который приостановлен из-за огромного розового наплыва).
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:36

1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.
2) Как я понимаю для пополнения сбера надо указывать его р/р и свои данные, правильно?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 58
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:41

  Ivanhoe написав:1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.

ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:54

  Ferlakur написав:
  Ivanhoe написав:1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.

ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі

Спасибо. Тут я смотрю номер счёта, остальные данные для сепа ввожу свои (инн, фио), назначение не принципиально, правильно?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 58
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:02

  Ivanhoe написав:
  Ferlakur написав:
  Ivanhoe написав:1) Подскажите как узнать реквизиты для гашения кредитного счёта викенда.

ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі

Спасибо. Тут я смотрю номер счёта, остальные данные для сепа ввожу свои (инн, фио), назначение не принципиально, правильно?

Ну наверно, я сам еще не гасил так.
МФО банка не забудьте )
Ferlakur
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 14.10.08
Подякував: 155 раз.
Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:06

  Ferlakur написав:
  Ivanhoe написав:
  Ferlakur написав:ИБ ТАС24 - Кредиты - Кредитна карта "WeekEnd" - Деталі

Спасибо. Тут я смотрю номер счёта, остальные данные для сепа ввожу свои (инн, фио), назначение не принципиально, правильно?

Ну наверно, я сам еще не гасил так.
МФО банка не забудьте )

Все будет норм, все правильно гутарите
Проверил пополняху на этот 2909 по реквизитам в ТАС2Ю с дебетного Виики
Литааиит, нашару :idea: :wink:
Назначение пишу: Погашення кредитної забар-ті. Без ПДВ
  Ivanhoe написав:2) Как я понимаю для пополнения сбера надо указывать его р/р и свои данные, правильно?

Все правильно
... делайте хоть что-нибудь!
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