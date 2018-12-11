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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2184218521862187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00

А где можно эту выписку посмотреть? В интернет-банкинге остатки тоже были как в тас2у. Сегодня с утра спецом мобильный с карты пополнил думал может проблемы синхронизации (по опыту встречал у Аллы иногда) но остаток в смс был такой же как в тас2у т.е. не увеличился после вчерашнего якобы зачисления.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:22

  Fylhtq написав:А где можно эту выписку посмотреть? В интернет-банкинге остатки тоже были как в тас2у. Сегодня с утра спецом мобильный с карты пополнил думал может проблемы синхронизации (по опыту встречал у Аллы иногда) но остаток в смс был такой же как в тас2у т.е. не увеличился после вчерашнего якобы зачисления.

А нема выписки, всьооо, кранты... паламаналась. Думаю даж в отд-и не смогут сделать :(
Я по наитию работаю через ТАС2Ю :) Советую загонять все на Сбер через ТАС2Ю, а оттуда уже раздавать по картам - типа буфер синхронизации :shock: Авторизац. лимиты повышаются сразу, а под проводку трат оставляйте +1..2 опердня и алга! :) Хотя вот замечено, шо траты-пополняхи мабил в ТАС2Ю проводятся "моментально", коммуналка, которая через iPay(Мастерпасс) проводится через день, но думаю, шо все может враз поменятЬся -- наблюдается неустойчивая, предновогодня шоли, психика у Таси :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 2184218521862187
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