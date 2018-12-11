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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00
А где можно эту выписку посмотреть? В интернет-банкинге остатки тоже были как в тас2у. Сегодня с утра спецом мобильный с карты пополнил думал может проблемы синхронизации (по опыту встречал у Аллы иногда) но остаток в смс был такой же как в тас2у т.е. не увеличился после вчерашнего якобы зачисления.
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:22
А нема выписки, всьооо, кранты... паламаналась. Думаю даж в отд-и не смогут сделать
Я по наитию работаю через ТАС2Ю Советую загонять все на Сбер через ТАС2Ю, а оттуда уже раздавать по картам - типа буфер синхронизации Авторизац. лимиты повышаются сразу, а под проводку трат оставляйте +1..2 опердня и алга! Хотя вот замечено, шо траты-пополняхи мабил в ТАС2Ю проводятся "моментально", коммуналка, которая через iPay(Мастерпасс) проводится через день, но думаю, шо все может враз поменятЬся -- наблюдается неустойчивая, предновогодня шоли, психика у Таси
... делайте хоть что-нибудь!
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