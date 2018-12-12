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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00
А где можно эту выписку посмотреть? В интернет-банкинге остатки тоже были как в тас2у. Сегодня с утра спецом мобильный с карты пополнил думал может проблемы синхронизации (по опыту встречал у Аллы иногда) но остаток в смс был такой же как в тас2у т.е. не увеличился после вчерашнего якобы зачисления.
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:22
А нема выписки, всьооо, кранты... паламаналась. Думаю даж в отд-и не смогут сделать
Я по наитию работаю через ТАС2Ю Советую загонять все на Сбер через ТАС2Ю, а оттуда уже раздавать по картам - типа буфер синхронизации Авторизац. лимиты повышаются сразу, а под проводку трат оставляйте +1..2 опердня и алга! Хотя вот замечено, шо траты-пополняхи мабил в ТАС2Ю проводятся "моментально", коммуналка, которая через iPay(Мастерпасс) проводится через день, но думаю, шо все может враз поменятЬся -- наблюдается неустойчивая, предновогодня шоли, психика у Таси
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:26
Танунафиг, ещё и каждый банк постоянно проверять на каждую операцию, это ж на личную жизнь никакого времени не останется. Вообще не заморачиваюсь - если в форуме кто напишет про какие либо траблы, тогда проверяю
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36
Я ж говорю это от образования зависит. Ну приучили меня еще в СССР что "учет и контроль" - основа всего. Ну и гросс-бух позволяет лучше прогнозировать свои потоки и понимать когда, что, сколько и откуда должно прийти. Но справедливости ради должен сказать, что реальных "залетов" у банков по кэшбеку практически не бывает
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:53
Очередное западло от ТАСа
все не как у людей - Плативка перевыпускается на новый номер , нет приемственности.
ТЫ ДОЛЖЕН САМ О СЕБЕ ЗАБОТИТСЯ , сам должен заказать себе перевыпуск.
Потом сам в ИБ сидишь и меняешь карты для выплат по депозитам. Если вовремя не успеешь получить карту (снять с нее блок) и не пропишеь смену карты - проценты по депо куды пойдут? В одно место?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Если оформили перевыпуск то будет именная и на тот же счёт.
Но в отделении от бестолковости могут и новую открыть. )
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:24
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:26
Так они мгновенно проводяться (tas2u).
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:29
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