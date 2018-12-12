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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2184218521862187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:00

А где можно эту выписку посмотреть? В интернет-банкинге остатки тоже были как в тас2у. Сегодня с утра спецом мобильный с карты пополнил думал может проблемы синхронизации (по опыту встречал у Аллы иногда) но остаток в смс был такой же как в тас2у т.е. не увеличился после вчерашнего якобы зачисления.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:22

  Fylhtq написав:А где можно эту выписку посмотреть? В интернет-банкинге остатки тоже были как в тас2у. Сегодня с утра спецом мобильный с карты пополнил думал может проблемы синхронизации (по опыту встречал у Аллы иногда) но остаток в смс был такой же как в тас2у т.е. не увеличился после вчерашнего якобы зачисления.

А нема выписки, всьооо, кранты... паламаналась. Думаю даж в отд-и не смогут сделать :(
Я по наитию работаю через ТАС2Ю :) Советую загонять все на Сбер через ТАС2Ю, а оттуда уже раздавать по картам - типа буфер синхронизации :shock: Авторизац. лимиты повышаются сразу, а под проводку трат оставляйте +1..2 опердня и алга! :) Хотя вот замечено, шо траты-пополняхи мабил в ТАС2Ю проводятся "моментально", коммуналка, которая через iPay(Мастерпасс) проводится через день, но думаю, шо все может враз поменятЬся -- наблюдается неустойчивая, предновогодня шоли, психика у Таси :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:26

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
  ykrkozak написав:А тут хоть бери и табличку в экселе веди - когда за что платил, что в смс было, что в ТАС2Ю показывает.

Что значит "хоть бери"?? Без экселя тут надуют моментально! :mrgreen:

Угу. Я как только свою первую кэшбечную карту оформил так и стал вести гросс-бух в Либре (линуксовский аналог экселя). Как никак а моё основное образование бух. учёт и анализ хоз. деятельности ;)

Танунафиг, ещё и каждый банк постоянно проверять на каждую операцию, это ж на личную жизнь никакого времени не останется. Вообще не заморачиваюсь - если в форуме кто напишет про какие либо траблы, тогда проверяю :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:36

  Stringer написав:
  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:Что значит "хоть бери"?? Без экселя тут надуют моментально! :mrgreen:

Угу. Я как только свою первую кэшбечную карту оформил так и стал вести гросс-бух в Либре (линуксовский аналог экселя). Как никак а моё основное образование бух. учёт и анализ хоз. деятельности ;)

Танунафиг, ещё и каждый банк постоянно проверять на каждую операцию, это ж на личную жизнь никакого времени не останется. Вообще не заморачиваюсь - если в форуме кто напишет про какие либо траблы, тогда проверяю :mrgreen:

Я ж говорю это от образования зависит. :mrgreen: Ну приучили меня еще в СССР что "учет и контроль" - основа всего. :roll: Ну и гросс-бух позволяет лучше прогнозировать свои потоки и понимать когда, что, сколько и откуда должно прийти. Но справедливости ради должен сказать, что реальных "залетов" у банков по кэшбеку практически не бывает
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:53

Очередное западло от ТАСа

все не как у людей - Плативка перевыпускается на новый номер , нет приемственности.
ТЫ ДОЛЖЕН САМ О СЕБЕ ЗАБОТИТСЯ , сам должен заказать себе перевыпуск.
Потом сам в ИБ сидишь и меняешь карты для выплат по депозитам. Если вовремя не успеешь получить карту (снять с нее блок) и не пропишеь смену карты - проценты по депо куды пойдут? В одно место? :roll:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Goodman написав:Очередное западло от ТАСа

все не как у людей - Плативка перевыпускается на новый номер , нет приемственности.


Если оформили перевыпуск то будет именная и на тот же счёт.
Но в отделении от бестолковости могут и новую открыть. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:24

  clientage написав:
  Fylhtq написав: Советую загонять все на Сбер через ТАС2Ю, а оттуда уже раздавать по картам - типа буфер синхронизации :shock:


Вот если бы переводы со сбера проводились мгновенно, то было бы интересно, а так проще напрямую карты пополнять.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:26

Так они мгновенно проводяться (tas2u).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:29

  jay2004 написав:Так они мгновенно проводяться (tas2u).

мгновенно по счету или авторизационный остаток?
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