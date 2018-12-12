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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2185218621872188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 07:48

  Goodman написав:
На мой вопрос, что за карта - добили НЕИМЕННАЯ. Т е неименная с Киева поедет в мое отделение (коих там в отделении стосы).


Вот ровно неделю назад на м.Дарница (Строителей, 40) даже и неименные закончились :wink: . Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас, человек ехал 100 км к ним - а они забыли даже ПИН-код к Плативке выдать :evil: :evil: :evil:
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  #<1 ... 2185218621872188
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