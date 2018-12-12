Вот ровно неделю назад на м.Дарница (Строителей, 40) даже и неименные закончились . Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас, человек ехал 100 км к ним - а они забыли даже ПИН-код к Плативке выдать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 07:48
Вот ровно неделю назад на м.Дарница (Строителей, 40) даже и неименные закончились . Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас, человек ехал 100 км к ним - а они забыли даже ПИН-код к Плативке выдать
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Додано: Чет 13 гру, 2018 08:38
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
подтверждаю инфу по вике, что если использовано кредита 999 грн, а отправить на погашение например 1000 грн, то гривна зачислится как только появится задолженность по счету. Мне пришла сегодня
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:41
не понял
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:51
Додано: Чет 13 гру, 2018 09:57
Додано: Чет 13 гру, 2018 10:25
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