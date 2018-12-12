RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2185218621872188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 135
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 07:48

  Goodman написав:
На мой вопрос, что за карта - добили НЕИМЕННАЯ. Т е неименная с Киева поедет в мое отделение (коих там в отделении стосы).


Вот ровно неделю назад на м.Дарница (Строителей, 40) даже и неименные закончились :wink: . Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас, человек ехал 100 км к ним - а они забыли даже ПИН-код к Плативке выдать :evil: :evil: :evil:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 19.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 08:38

  jay2004 написав:Страх и ужас, человек ехал 100 км к ним - а они забыли даже ПИН-код к Плативке выдать :evil: :evil: :evil:

А разве сейчас не ко всем картам пин-код в СМС приходит после выдачи карты?
Vorlon
 
Повідомлень: 6213
З нами з: 14.06.13
Подякував: 339 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:25

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

подтверждаю инфу по вике, что если использовано кредита 999 грн, а отправить на погашение например 1000 грн, то гривна зачислится как только появится задолженность по счету. Мне пришла сегодня
Hack-Stock
 
Повідомлень: 105
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:41

  Hack-Stock написав:подтверждаю инфу по вике, что если использовано кредита 999 грн, а отправить на погашение например 1000 грн, то гривна зачислится как только появится задолженность по счету. Мне пришла сегодня



не понял
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 22.12.16
Подякував: 52 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:51

  Hack-Stock написав:подтверждаю инфу по вике, что если использовано кредита 999 грн, а отправить на погашение например 1000 грн, то гривна зачислится как только появится задолженность по счету. Мне пришла сегодня

Когда закрывать карту,то как в 0 загаситься,если всегда -1грн?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 09:57

  Goodman написав:Это просто ужос.
Нахрена Тигипко накупает банки, КТО ИХ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ?


Ему надо для сотрудников КЦ и отделений ввести обязательность чтения этой ветки.
Глядишь и будут знать какие в банке продукты есть и условия. :)
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2375
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 10:25

  Aps написав:
  Goodman написав:Это просто ужос.
Нахрена Тигипко накупает банки, КТО ИХ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ?


Ему надо для сотрудников КЦ и отделений ввести обязательность чтения этой ветки.
Глядишь и будут знать какие в банке продукты есть и условия. :)


С экзаменами и форумчанами в роли преподов :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2185218621872188
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.