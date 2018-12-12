RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2187218821892190>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:14

  curiousobro написав:
  Aps написав:
  Goodman написав:Это просто ужос.
Нахрена Тигипко накупает банки, КТО ИХ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ?


Ему надо для сотрудников КЦ и отделений ввести обязательность чтения этой ветки.
Глядишь и будут знать какие в банке продукты есть и условия. :)


С экзаменами и форумчанами в роли преподов :)


Меня даже сразу на работу пригласили в отделении, когда я блеснул знаниями перед рядовым клиентом :wink: . Хотя девочка (специалист) давала заведомо неправдивую информацию...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 19.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:16

  ishvara написав:
  jay2004 написав:Потрібна допомога, комради: є Платівка + Ощадний рахунок.
Хочу завести СЕПом з іншої банки на Ощадний (безкоштовно). Як з нього відкрити депо без комісса, не звертаючись у відділення? є ТАС24, є і TAS2U.
Можна в ПП...

Я открывал прямо с чужой карты депо в ТАС2Ю, если актуально.


Уже не актуально. Вы пользовались p2p, а вопрос был про СЕП. Ибо Вы открывали до 14999 грн депо, а у меня сумма поболее...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 19.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А какой (и где он) официальный регламент зачисления и времени доступности средств на счетах, если операции проводятся в TAS2U?
Здесь упоминается только ТАС24 например.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2873
З нами з: 14.10.08
Подякував: 155 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:34

  jay2004 написав:Меня даже сразу на работу пригласили в отделении, когда я блеснул знаниями перед рядовым клиентом :wink: . Хотя девочка (специалист) давала заведомо неправдивую информацию...

И что платит сейчас Тася,рядовому манагеру?)
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:35

Че это вика за пополнение мобилы 1% дала кишимиша...в смс опять глюки?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:40

  mihasik написав:Че это вика за пополнение мобилы 1% дала кишимиша...в смс опять глюки?

Через изю пополняли?
Они терминалами и настройками жонглируют как цыган солнцем.
Так что тут не факт что ТАС виноват
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6753
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4425 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Мобилу можно прямо через тас2ю пополнять, кишмиш дают.
Surz
 
Повідомлень: 74
З нами з: 28.09.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 11:56

тас2ю прилёг (веб и андроид)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6753
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4425 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:03

  Вкладчик1234 написав:тас2ю прилёг (веб и андроид)

Перед этим мне пришел пуш, но что там так ине смог прочитать.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 527
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:08

  mihasik написав:
  jay2004 написав:Меня даже сразу на работу пригласили в отделении, когда я блеснул знаниями перед рядовым клиентом :wink: . Хотя девочка (специалист) давала заведомо неправдивую информацию...

И что платит сейчас Тася,рядовому манагеру?)


Мне не актуально... даже не уточнял. Я мало знаю в банковском деле :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1490
З нами з: 19.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2187218821892190>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, Hack-Stock, jay2004, sauvignon, Surz, Искатель і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.