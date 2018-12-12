curiousobro написав:
С экзаменами и форумчанами в роли преподов
Меня даже сразу на работу пригласили в отделении, когда я блеснул знаниями перед рядовым клиентом . Хотя девочка (специалист) давала заведомо неправдивую информацию...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:14
Меня даже сразу на работу пригласили в отделении, когда я блеснул знаниями перед рядовым клиентом . Хотя девочка (специалист) давала заведомо неправдивую информацию...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:16
Уже не актуально. Вы пользовались p2p, а вопрос был про СЕП. Ибо Вы открывали до 14999 грн депо, а у меня сумма поболее...
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Додано: Чет 13 гру, 2018 11:21
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А какой (и где он) официальный регламент зачисления и времени доступности средств на счетах, если операции проводятся в TAS2U?
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:34
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:35
Че это вика за пополнение мобилы 1% дала кишимиша...в смс опять глюки?
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:40
Через изю пополняли?
Они терминалами и настройками жонглируют как цыган солнцем.
Так что тут не факт что ТАС виноват
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Мобилу можно прямо через тас2ю пополнять, кишмиш дают.
Додано: Чет 13 гру, 2018 11:56
тас2ю прилёг (веб и андроид)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:03
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:08
Мне не актуально... даже не уточнял. Я мало знаю в банковском деле
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