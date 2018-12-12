Через сайт оператора
Покупон проплатил 2% налили
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:16
Через сайт оператора
Покупон проплатил 2% налили
Востаннє редагувалось mihasik в Чет 13 гру, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Там есть нюанс. На Ощадный может зайти не более 50 000 за раз.
Либо 2 Ощадных юзать, либо через ЧАТ подымать лимит по Ощадном.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
|