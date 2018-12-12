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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2187218821892190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:16

  Вкладчик1234 написав:
  mihasik написав:Че это вика за пополнение мобилы 1% дала кишимиша...в смс опять глюки?

Через изю пополняли?
Они терминалами и настройками жонглируют как цыган солнцем.
Так что тут не факт что ТАС виноват

Через сайт оператора
Покупон проплатил 2% налили
Востаннє редагувалось mihasik в Чет 13 гру, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  jay2004 написав:Уже не актуально. Вы пользовались p2p, а вопрос был про СЕП. Ибо Вы открывали до 14999 грн депо, а у меня сумма поболее...


Там есть нюанс. На Ощадный может зайти не более 50 000 за раз.
Либо 2 Ощадных юзать, либо через ЧАТ подымать лимит по Ощадном.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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