RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2188218921902191>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:16

  Вкладчик1234 написав:
  mihasik написав:Че это вика за пополнение мобилы 1% дала кишимиша...в смс опять глюки?

Через изю пополняли?
Они терминалами и настройками жонглируют как цыган солнцем.
Так что тут не факт что ТАС виноват

Через сайт оператора
Покупон проплатил 2% налили
Востаннє редагувалось mihasik в Чет 13 гру, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 507
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  jay2004 написав:Уже не актуально. Вы пользовались p2p, а вопрос был про СЕП. Ибо Вы открывали до 14999 грн депо, а у меня сумма поболее...


Там есть нюанс. На Ощадный может зайти не более 50 000 за раз.
Либо 2 Ощадных юзать, либо через ЧАТ подымать лимит по Ощадном.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 23.11.14
Подякував: 579 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:30

  Goodman написав:
  jay2004 написав:Уже не актуально. Вы пользовались p2p, а вопрос был про СЕП. Ибо Вы открывали до 14999 грн депо, а у меня сумма поболее...


Там есть нюанс. На Ощадный может зайти не более 50 000 за раз.
Либо 2 Ощадных юзать, либо через ЧАТ подымать лимит по Ощадном.


Ощадный депозит (2620) на два разных ИНН заходило 146 и 149к соответственно.Одной операцией на каждый ИНН. Мистика? :wink:
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1493
З нами з: 19.02.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:12

jay2004 ну это вы сэпом заводили... а при пополнении ощадного через кассу есть лимит...
как раз 50к кажется... тока не помню - в день или за раз...
Востаннє редагувалось Карамболь в Чет 13 гру, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Карамболь
 
Повідомлень: 454
З нами з: 12.12.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:13

Прошел ровно месяц со дня открытия карты Викенд и все организации микрокредитования, которым в ТАСе аккуратно слили мои данные в момент оформления, "поздравили" меня сегодня новыми SMS сообщениями. Оно-то и верно, вдруг мне нужны деньги, чтобы погаситься по карточному долгу. Из одной конторки девушка даже позвонила голосом: сказала, что на моё имя оставлена заявка на кредит и верно назвала мое имя и фамилию на всякий случай.

Между тем в самом банке мою жалобу по поводу разглашения персональных данных тихо проигнорировали. За прошедший месяц ответа на своё обращение я не получил.
Esq
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 18.08.06
Подякував: 422 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.
Vint
 
Повідомлень: 953
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:25

  Vint написав:Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.


Точно на свой 2909 переводите?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2377
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:25

  Vint написав:Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.

Это платеж по реквизитам?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 18.09.13
Подякував: 346 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:33

  vollena71 написав:
  Vint написав:Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.

Это платеж по реквизитам?

Да, счет свой и по реквизитам из шаблона, по которому переводил пару дней назад без комиссии.

Теперь еще прикол: снял с вклада 8000, а на балансе стало 7 932.88 и за что их сняли...
Vint
 
Повідомлень: 953
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:38

  Vint написав:
  vollena71 написав:
  Vint написав:Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.

Это платеж по реквизитам?

Да, счет свой и по реквизитам из шаблона, по которому переводил пару дней назад без комиссии.

Теперь еще прикол: снял с вклада 8000, а на балансе стало 7 932.88 и за что их сняли...

Это все сейчас у вас в тас2ю происходит?
curiousobro
 
Повідомлень: 1537
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2188218921902191>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, Aps, denmayer, Ferlakur, Google Feedfetcher, imlex, lel, vollena71 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.