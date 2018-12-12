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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:16
Вкладчик1234 написав: mihasik написав:
Че это вика за пополнение мобилы 1% дала кишимиша...в смс опять глюки?
Через изю пополняли?
Они терминалами и настройками жонглируют как цыган солнцем.
Так что тут не факт что ТАС виноват
Через сайт оператора
Покупон проплатил 2% налили
Востаннє редагувалось mihasik
в Чет 13 гру, 2018 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:18
jay2004 написав:
Уже не актуально. Вы пользовались p2p, а вопрос был про СЕП. Ибо Вы открывали до 14999 грн депо, а у меня сумма поболее...
Там есть нюанс. На Ощадный может зайти не более 50 000 за раз.
Либо 2 Ощадных юзать, либо через ЧАТ подымать лимит по Ощадном.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Чет 13 гру, 2018 12:30
Goodman написав: jay2004 написав:
Уже не актуально. Вы пользовались p2p, а вопрос был про СЕП. Ибо Вы открывали до 14999 грн депо, а у меня сумма поболее...
Там есть нюанс. На Ощадный может зайти не более 50 000 за раз.
Либо 2 Ощадных юзать, либо через ЧАТ подымать лимит по Ощадном.
Ощадный депозит (2620) на два разных ИНН заходило 146 и 149к соответственно.Одной операцией на каждый ИНН. Мистика?
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jay2004
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:12
jay2004 ну это вы сэпом заводили... а при пополнении ощадного через кассу есть лимит...
как раз 50к кажется... тока не помню - в день или за раз...
Востаннє редагувалось Карамболь
в Чет 13 гру, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Карамболь
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:13
Прошел ровно месяц со дня открытия карты Викенд и все организации микрокредитования, которым в ТАСе аккуратно слили мои данные в момент оформления, "поздравили" меня сегодня новыми SMS сообщениями. Оно-то и верно, вдруг мне нужны деньги, чтобы погаситься по карточному долгу. Из одной конторки девушка даже позвонила голосом: сказала, что на моё имя оставлена заявка на кредит и верно назвала мое имя и фамилию на всякий случай.
Между тем в самом банке мою жалобу по поводу разглашения персональных данных тихо проигнорировали. За прошедший месяц ответа на своё обращение я не получил.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:20
Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.
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Vint
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:25
Vint написав:
Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.
Точно на свой 2909 переводите?
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:25
Vint написав:
Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.
Это платеж по реквизитам?
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vollena71
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:33
vollena71 написав: Vint написав:
Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.
Это платеж по реквизитам?
Да, счет свой и по реквизитам из шаблона, по которому переводил пару дней назад без комиссии.
Теперь еще прикол: снял с вклада 8000, а на балансе стало 7 932.88 и за что их сняли...
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Vint
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Додано: Чет 13 гру, 2018 13:38
Vint написав: vollena71 написав: Vint написав:
Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.
Это платеж по реквизитам?
Да, счет свой и по реквизитам из шаблона, по которому переводил пару дней назад без комиссии.
Теперь еще прикол: снял с вклада 8000, а на балансе стало 7 932.88 и за что их сняли...
Это все сейчас у вас в тас2ю происходит?
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curiousobro
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