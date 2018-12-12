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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2189219021912192>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:39

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня такое подозрение, что моя последняя покупка на ~7600 висела в тех. оведрафте в ОБД, хотя по смскам оплачена с кредитного счета.
Тас24 показывал баланс кредитного счета без этой покупки, но тас2ю и смс-информирование показывало баланс кредитного счета -10000 грн.
Теперь я перевел 8000 с ощадного и подозреваю, что сняли % за тех. овер.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:41

  curiousobro написав:
  Vint написав:
  vollena71 написав:Это платеж по реквизитам?

Да, счет свой и по реквизитам из шаблона, по которому переводил пару дней назад без комиссии.

Теперь еще прикол: снял с вклада 8000, а на балансе стало 7 932.88 и за что их сняли...

Это все сейчас у вас в тас2ю происходит?

Такое ощущение, что 2 системы работают параллельно с разными цифрами на счетах, но одинаковым суммарным итогом.

Web версия tas2u дает больше информации:
Погашение процентов начисленных на несанк. овердрафт счета
-112,09 UAH

Осталось узнать как так вышло... я делал покупку со свежепереведенных с Мони денег, поэтому если был минус, то всего пару дней.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:26

  Vint написав:У меня такое подозрение, что моя последняя покупка на ~7600 висела в тех. оведрафте в ОБД, хотя по смскам оплачена с кредитного счета.
Тас24 показывал баланс кредитного счета без этой покупки, но тас2ю и смс-информирование показывало баланс кредитного счета -10000 грн.
Теперь я перевел 8000 с ощадного и подозреваю, что сняли % за тех. овер.

Да, по Вике вместо кредитного снимают в теховер покупки. Уже сам так оппекся и жарят % за теховер. Новая мутка от ТАСа как стричь бабло.
Хотя в смс біло указано все нормально, что снялось с кредитного счета, но через недельку вылез потихому без каких-либо смс теховет и начали по нему жарить %. КЦ отморозился что я оплату сам в овер провел но как? Я провел в кредит (разрешенный овер), а они штучно вогнали в теховер (неразрешенный теховер), что бы поиметь проценты. Самки собак.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:49

  Vint написав:Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.

Подтверждаю, в ТАС2Ю стали брать 5грн за пополняху по реквизитам (на 500грн) со своих дебетного на кредитный Виики. Тася -- ̶д̶у̶р̶а̶ нехорошая :evil:
через ТАС24 пока погашается 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:59

  BBC написав:
  Vint написав:У меня такое подозрение, что моя последняя покупка на ~7600 висела в тех. оведрафте в ОБД, хотя по смскам оплачена с кредитного счета.
Тас24 показывал баланс кредитного счета без этой покупки, но тас2ю и смс-информирование показывало баланс кредитного счета -10000 грн.
Теперь я перевел 8000 с ощадного и подозреваю, что сняли % за тех. овер.

Да, по Вике вместо кредитного снимают в теховер покупки. Уже сам так оппекся и жарят % за теховер. Новая мутка от ТАСа как стричь бабло.
Хотя в смс біло указано все нормально, что снялось с кредитного счета, но через недельку вылез потихому без каких-либо смс теховет и начали по нему жарить %. КЦ отморозился что я оплату сам в овер провел но как? Я провел в кредит (разрешенный овер), а они штучно вогнали в теховер (неразрешенный теховер), что бы поиметь проценты. Самки собак.

Да не то слово :D
В продолжение: закинул на кредитный чуть больше, чем долг в тас24. Зачислило только сумму долга, при этом тас2ю и смс инфо (пополнил тел) после этого рисуют долг около 9000 грн.
Даже не знаю как это все назвать...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:10

  clientage написав:Подтверждаю, в ТАС2Ю стали брать 5грн за пополняху по реквизитам (на 500грн) со своих дебетного на кредитный Виики. Тася -- ̶д̶у̶р̶а̶ нехорошая :evil:
через ТАС24 пока погашается 8)


Как думаете представитель выйдет из засады и прокомментрует на основании какого пункта тарифов поборы ввели?
Или недосуг ему будет? :)
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:11

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Сегодня меня обрадовала тем, что надо переподписать договора по полученной WC, которую я получил и подписал договор по ней 7 декабря в центральном отделении. Номера счетов не подвязались из-за техсбоя... :(
Решаем вопрос удаленного решения вопроса.

Какая-то полоса невезения с этим банком.
Интересно за все эти минуса банк сможет в качестве сорри-бонуса поставить хоть минимальные кредитные лимиты по картам WC/B5, чтобы я мог компенсировать кэш-беком?..
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:39

  Aps написав:
  clientage написав:Подтверждаю, в ТАС2Ю стали брать 5грн за пополняху по реквизитам (на 500грн) со своих дебетного на кредитный Виики. Тася -- ̶д̶у̶р̶а̶ нехорошая :evil:
через ТАС24 пока погашается 8)


Как думаете представитель выйдет из засады и прокомментрует на основании какого пункта тарифов поборы ввели?
Или недосуг ему будет? :)

Ваащето, согласно Тарифов
Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через відділення АТ "ТАСКОМБАНК"
4.1.1. на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" - 5 грн.

Но у ТАС2Ю НЕТ другой возможности загасить кредитный у Виики, только по внутрибанку по реквизитам.
а в ИБ все д.б. нашару
Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»
4.2.1. на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" - Входить у вартість пакету


Похоже здесь прилепили
4.2.2. на рахунок юридичної особи або рахунок іншої фізичної особи в АТ "ТАСКОМБАНК"

ТАС2Ю 2909 считает чужим счетом :lol: Хай программеры проверку ИНН сделают для плательщика и получателя

Среди банков, требующих мзду за внутибанк для гашение своего кредитного я знаю ещё только ощАд :mrgreen:

ПС. Мож на мордокниге кто пожалуется, на это неподобство
Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 гру, 2018 15:49, всього редагувалось 3 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:45

  clientage написав:
  Aps написав:
  clientage написав:Подтверждаю, в ТАС2Ю стали брать 5грн за пополняху по реквизитам (на 500грн) со своих дебетного на кредитный Виики. Тася -- ̶д̶у̶р̶а̶ нехорошая :evil:
через ТАС24 пока погашается 8)


Как думаете представитель выйдет из засады и прокомментрует на основании какого пункта тарифов поборы ввели?
Или недосуг ему будет? :)

Ваащето, согласно Тарифов
Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через відділення АТ "ТАСКОМБАНК"
4.1.1. на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" - 5 грн.

Но у ТАС2Ю НЕТ другой возможности загасить кредитный у Виики, только по внутрибанку по реквизитам.
а в ИБ все д.б. нашару
Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»
4.2.1. на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" - 5 грн.


Среди банков, требующих мзду за внутибанк для гашение своего кредитного я знаю ещё только ощАд :mrgreen:

ПС. Мож на мордокниге кто пожалуется, на это неподобство :evil:

Це для Віки?
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:46

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clientage
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