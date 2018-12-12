Додано: Чет 13 гру, 2018 14:26

Vint написав: У меня такое подозрение, что моя последняя покупка на ~7600 висела в тех. оведрафте в ОБД, хотя по смскам оплачена с кредитного счета.

Тас24 показывал баланс кредитного счета без этой покупки, но тас2ю и смс-информирование показывало баланс кредитного счета -10000 грн.

Теперь я перевел 8000 с ощадного и подозреваю, что сняли % за тех. овер. У меня такое подозрение, что моя последняя покупка на ~7600 висела в тех. оведрафте в ОБД, хотя по смскам оплачена с кредитного счета.Тас24 показывал баланс кредитного счета без этой покупки, но тас2ю и смс-информирование показывало баланс кредитного счета -10000 грн.Теперь я перевел 8000 с ощадного и подозреваю, что сняли % за тех. овер.

Да, по Вике вместо кредитного снимают в теховер покупки. Уже сам так оппекся и жарят % за теховер. Новая мутка от ТАСа как стричь бабло.Хотя в смс біло указано все нормально, что снялось с кредитного счета, но через недельку вылез потихому без каких-либо смс теховет и начали по нему жарить %. КЦ отморозился что я оплату сам в овер провел но как? Я провел в кредит (разрешенный овер), а они штучно вогнали в теховер (неразрешенный теховер), что бы поиметь проценты. Самки собак.