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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2189219021912192

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:46

  clientage написав:Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»
4.2.1. на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" - 5 грн.


Это ж тариф с Б5, у Вики "Входить у вартисть пакету".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:49

  Ferlakur написав:
  clientage написав:Безготівкові перекази за рахунок власних коштів через систему Інтернет-банкінгу «ТАС24»
4.2.1. на власні рахунки, відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" - 5 грн.


Это ж тариф с Б5, у Вики "Входить у вартисть пакету".

Ага, поправил, чуток торопился :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Опять же у Вики:

4.11 Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.11.6. Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК" - Не тарифікується.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:53

Ferlakur, о ёооо, по тас2Ю свой раздео тарифов есть - 4.11!
Капеец, де ОфПред, де мой зонтик за нервы?!! :evil:

Похоже ТАС2Ю начал криво обрабатывать платеж по реквизитам
Теперь он путается с внешним платежем и переводом между своими счетами :(
Думаю разрабы пытались скрестить СЭП и р2р и.. догралися :) :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 гру, 2018 15:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:56

  clientage написав:ПС. Мож на мордокниге кто пожалуется, на это неподобство

Дарья Пироженко совсем скоро вы сможете гасить свой WC без необходимости создавания внутрибанковского платежа. Мы как раз тестируем данный функционал
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vollena71
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