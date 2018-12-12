Это ж тариф с Б5, у Вики "Входить у вартисть пакету".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:46
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:49
Ага, поправил, чуток торопился
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:50
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Опять же у Вики:
4.11 Плата за здійснення операцій за рахунок власних коштів через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):
4.11.6. Погашення кредитів оформлених в АТ "ТАСКОМБАНК" - Не тарифікується.
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:53
Ferlakur, о ёооо, по тас2Ю свой раздео тарифов есть - 4.11!
Капеец, де ОфПред, де мой зонтик за нервы?!!
Похоже ТАС2Ю начал криво обрабатывать платеж по реквизитам
Теперь он путается с внешним платежем и переводом между своими счетами
Думаю разрабы пытались скрестить СЭП и р2р и.. догралися
Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 гру, 2018 15:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:56
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