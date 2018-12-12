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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2190219121922193

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:41

  clientage написав:
  Vint написав:Только что решил снова пополнить кредитный счет через тас2ю и теперь он хочет 5 грн независимо от суммы за перевод с дебетного счета Викенда на кредитный. Переводил деньги только что выведенные с Ощадного.

Подтверждаю, в ТАС2Ю стали брать 5грн за пополняху по реквизитам (на 500грн) со своих дебетного на кредитный Виики. Тася -- ̶д̶у̶р̶а̶ нехорошая :evil:
через ТАС24 пока погашается 8)




Добрый день, уважаемые форумчане.
Действительно данная операция обрабатывается как внешний перевод.
В тарифах эта информация будет исправлена в ближайшее время.
Сейчас тестируется функционал погашения кредитного счета WC без создания платежа по реквизитам. Запущен он будет уже скоро.
Просим немного подождать, наши сотрудники стараются сделать все как можно быстрее для Вашего удобства.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:47

  TASCOMBANK написав:Действительно данная операция обрабатывается как внешний перевод.
В тарифах эта информация будет исправлена в ближайшее время.


Вот видите и ничего подменять на сайте не надо.
Все честно. Ввели комиссию. Тарифы потом поправим. :|
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 16:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:Просим немного подождать, наши сотрудники стараются сделать все как можно быстрее для Вашего удобства.

Банк просить клієнтів не поспішати гасити кредити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:Сейчас тестируется функционал погашения кредитного счета WC без создания платежа по реквизитам. Запущен он будет уже скоро.

Имеется в виду TAS2U?
Квінто
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:02

  Aps написав:
  TASCOMBANK написав:Действительно данная операция обрабатывается как внешний перевод.
В тарифах эта информация будет исправлена в ближайшее время.


Вот видите и ничего подменять на сайте не надо.
Все честно. Ввели комиссию. Тарифы потом поправим. :|


Призрак Пляки бродит.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:03

  Vint написав:
  clientage написав:
  Квінто написав:В принципе, да. Сам уже думал так сделать. Но здесь "узкое место" не в регламенте списания с 2909 на кредитный, а во времени между покупкой и проводкой документа в ОДБ (именно после проводки, т.е. изменения фактического, а не прогнозного остатка на кредитном счете). А это, как правило, может занять несколько дней.

так и я про это
Как быстро после фактического списания происходит новое фактическое пополнение? :)

Пополнил телефон и через час прилетел остаток "переплаты" на кредитный счет.

ну да, пополняхи через ТАС2Ю ща біро проводятся
А вот коммуналка может 1..2дн проводиться. Проверим/побалуемся :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vint написав:Пополнил телефон и через час прилетел остаток "переплаты" на кредитный счет.

Ну вот видите, никуда эта переплата не делась. Ждала своего часа. Сумма остатка была меньше или больше пополнения?
Квінто
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 17:29

  Квінто написав:
  Vint написав:Пополнил телефон и через час прилетел остаток "переплаты" на кредитный счет.

Ну вот видите, никуда эта переплата не делась. Ждала своего часа. Сумма остатка была меньше или больше пополнения?

У меня не в этой переплате проблема)
Я купил вещь, в смс она оплатилась с кредитных и я три недели я думал, что она оплачена с кредитных.
Сейчас по версии тас2ю и смс информирования я все еще должен около 9000 грн, но по версии тас24 я уже ничего не должен и также не смог погасить то, что должен по версии тас2ю и смс.
Получается я был в тех овере, выписки не работали, саппорт утверждал что все ок и невозможность загасить кредит через тас24 списывали на "непроведенность" денег на моем счете, а затем на тех. проблемы в тас24. По телефону саппорт подтвердил, что моя задолженность 10000 как в смс и тас2ю.
Но я понимал что что-то там не то и сегодня решил для эксперимента снять все деньги с Ощадного на дебетный счет Вики... и о чудо! С меня сняли деньги за тех. овердрафт и даже дали переводить на кредитный счет через тас24, чего я не мог делать уже три недели...

И ни одна курица не сказала, что я в тех. овердрафте и что нужно сделать для его погашения. И это все без работающих выписок в тас24 и с довольно достоверной для моего понимания информацией в смс/тас2ю.

Теперь подозреваю, что следующим шагом ночью или завтра должен загасится тех овер с дебетного счета и синхронизироваться остаток на кредитном с тем, что сейчас в тас24 (0).
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 18:02

Vint
А на момент покупки кредитный лимит был 10000 и все платежи были проведены?
Я несколько раз влетал в овер из-за инерционности системы (правда по Б5), но мне всегда возвращали комиссию после обращений на КЦ.
Квінто
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