Квінто написав: Vint написав:
Пополнил телефон и через час прилетел остаток "переплаты" на кредитный счет.
Ну вот видите, никуда эта переплата не делась. Ждала своего часа. Сумма остатка была меньше или больше пополнения?
У меня не в этой переплате проблема)
Я купил вещь, в смс она оплатилась с кредитных и я три недели я думал, что она оплачена с кредитных.
Сейчас по версии тас2ю и смс информирования я все еще должен около 9000 грн, но по версии тас24 я уже ничего не должен и также не смог погасить то, что должен по версии тас2ю и смс.
Получается я был в тех овере, выписки не работали, саппорт утверждал что все ок и невозможность загасить кредит через тас24 списывали на "непроведенность" денег на моем счете, а затем на тех. проблемы в тас24. По телефону саппорт подтвердил, что моя задолженность 10000 как в смс и тас2ю.
Но я понимал что что-то там не то и сегодня решил для эксперимента снять все деньги с Ощадного на дебетный счет Вики... и о чудо! С меня сняли деньги за тех. овердрафт и даже дали переводить на кредитный счет через тас24, чего я не мог делать уже три недели...
И ни одна курица не сказала, что я в тех. овердрафте и что нужно сделать для его погашения. И это все без работающих выписок в тас24 и с довольно достоверной для моего понимания информацией в смс/тас2ю.
Теперь подозреваю, что следующим шагом ночью или завтра должен загасится тех овер с дебетного счета и синхронизироваться остаток на кредитном с тем, что сейчас в тас24 (0).