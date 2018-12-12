Додано: Чет 13 гру, 2018 17:29

Квінто написав: Vint написав: Пополнил телефон и через час прилетел остаток "переплаты" на кредитный счет. Пополнил телефон и через час прилетел остаток "переплаты" на кредитный счет.

Ну вот видите, никуда эта переплата не делась. Ждала своего часа. Сумма остатка была меньше или больше пополнения? Ну вот видите, никуда эта переплата не делась. Ждала своего часа. Сумма остатка была меньше или больше пополнения?

У меня не в этой переплате проблема)Я купил вещь, в смс она оплатилась с кредитных и я три недели я думал, что она оплачена с кредитных.Сейчас по версии тас2ю и смс информирования я все еще должен около 9000 грн, но по версии тас24 я уже ничего не должен и также не смог погасить то, что должен по версии тас2ю и смс.Получается я был в тех овере, выписки не работали, саппорт утверждал что все ок и невозможность загасить кредит через тас24 списывали на "непроведенность" денег на моем счете, а затем на тех. проблемы в тас24. По телефону саппорт подтвердил, что моя задолженность 10000 как в смс и тас2ю.Но я понимал что что-то там не то и сегодня решил для эксперимента снять все деньги с Ощадного на дебетный счет Вики... и о чудо! С меня сняли деньги за тех. овердрафт и даже дали переводить на кредитный счет через тас24, чего я не мог делать уже три недели...И ни одна курица не сказала, что я в тех. овердрафте и что нужно сделать для его погашения. И это все без работающих выписок в тас24 и с довольно достоверной для моего понимания информацией в смс/тас2ю.Теперь подозреваю, что следующим шагом ночью или завтра должен загасится тех овер с дебетного счета и синхронизироваться остаток на кредитном с тем, что сейчас в тас24 (0).