|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:51
TASCOMBANK Подскажите, пожалуйста, совершает ли банк переводы в другие страны? Есть ли ограничения по странам?
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:26
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 13 гру, 2018 20:27
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пополнял одной суммой ощадный ровно на 100к через кассу - без вопросов, без поднятия лимитов, пополнилось моментально.
|