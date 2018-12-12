ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 гру, 2018 19:51
TASCOMBANK Подскажите, пожалуйста, совершает ли банк переводы в другие страны? Есть ли ограничения по странам?
Marica
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:26
Marica написав: TASCOMBANK
Подскажите, пожалуйста, совершает ли банк переводы в другие страны? Есть ли ограничения по странам?
https://tascombank.ua/content/blogcateg ... ukrainian/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 13 гру, 2018 20:27
Карамболь написав: jay2004 ну это вы сэпом заводили... а при пополнении ощадного через кассу есть лимит... как раз 50к кажется... тока не помню - в день или за раз...
Пополнял одной суммой ощадный ровно на 100к через кассу - без вопросов, без поднятия лимитов, пополнилось моментально.
Інкогніто
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:20
jay2004 написав:
Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас
да уж, персонал на Григоренко, во главе с начальником, это что то...
ЖЭКи нервно курят в стороне.
novichok
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:22
ishvara написав: jay2004 написав:
Потрібна допомога, комради: є Платівка + Ощадний рахунок.
Хочу завести СЕПом з іншої банки на Ощадний (безкоштовно). Як з нього відкрити депо без комісса, не звертаючись у відділення? є ТАС24, є і TAS2U.
Можна в ПП...
Я открывал прямо с чужой карты депо в ТАС2Ю, если актуально.
до 15 тыс так дает открыть. это не актуально.
novichok
Повідомлень: 1674
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:30
novichok написав: ishvara написав: jay2004 написав:
Потрібна допомога, комради: є Платівка + Ощадний рахунок.
Хочу завести СЕПом з іншої банки на Ощадний (безкоштовно). Як з нього відкрити депо без комісса, не звертаючись у відділення? є ТАС24, є і TAS2U.
Можна в ПП...
Я открывал прямо с чужой карты депо в ТАС2Ю, если актуально.
до 15 тыс так дает открыть. это не актуально.
да откройте 10 депо по 15К
ну или насобирайте все эти пятнашки на Сбере, а потооом...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 13 гру, 2018 22:40
clientage написав:
да откройте 10 депо по 15К
ну или насобирайте все эти пятнашки на Сбере, а потооом...
...снова на григоренко за деньгами по окончании депо?
150 т. долго выводить, а второе посещение сего заведения я не переживу
novichok
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