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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 19:51

TASCOMBANK Подскажите, пожалуйста, совершает ли банк переводы в другие страны? Есть ли ограничения по странам?
Marica
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:26

  Marica написав:TASCOMBANK Подскажите, пожалуйста, совершает ли банк переводы в другие страны? Есть ли ограничения по странам?

https://tascombank.ua/content/blogcateg ... ukrainian/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 20:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Карамболь написав:jay2004 ну это вы сэпом заводили... а при пополнении ощадного через кассу есть лимит...
как раз 50к кажется... тока не помню - в день или за раз...
Пополнял одной суммой ощадный ровно на 100к через кассу - без вопросов, без поднятия лимитов, пополнилось моментально.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:20

  jay2004 написав:Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас

да уж, персонал на Григоренко, во главе с начальником, это что то...
ЖЭКи нервно курят в стороне.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:22

  ishvara написав:
  jay2004 написав:Потрібна допомога, комради: є Платівка + Ощадний рахунок.
Хочу завести СЕПом з іншої банки на Ощадний (безкоштовно). Як з нього відкрити депо без комісса, не звертаючись у відділення? є ТАС24, є і TAS2U.
Можна в ПП...

Я открывал прямо с чужой карты депо в ТАС2Ю, если актуально.

до 15 тыс так дает открыть. это не актуально.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:30

  novichok написав:
  ishvara написав:
  jay2004 написав:Потрібна допомога, комради: є Платівка + Ощадний рахунок.
Хочу завести СЕПом з іншої банки на Ощадний (безкоштовно). Як з нього відкрити депо без комісса, не звертаючись у відділення? є ТАС24, є і TAS2U.
Можна в ПП...

Я открывал прямо с чужой карты депо в ТАС2Ю, если актуально.

до 15 тыс так дает открыть. это не актуально.

да откройте 10 депо по 15К :)
ну или насобирайте все эти пятнашки на Сбере, а потооом... :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:40

  clientage написав:да откройте 10 депо по 15К :)
ну или насобирайте все эти пятнашки на Сбере, а потооом... :)

...снова на григоренко за деньгами по окончании депо?
150 т. долго выводить, а второе посещение сего заведения я не переживу :)
novichok
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