jay2004 написав:Потрібна допомога, комради: є Платівка + Ощадний рахунок. Хочу завести СЕПом з іншої банки на Ощадний (безкоштовно). Як з нього відкрити депо без комісса, не звертаючись у відділення? є ТАС24, є і TAS2U. Можна в ПП...
Я открывал прямо с чужой карты депо в ТАС2Ю, если актуально.
jay2004 написав:Потрібна допомога, комради: є Платівка + Ощадний рахунок. Хочу завести СЕПом з іншої банки на Ощадний (безкоштовно). Як з нього відкрити депо без комісса, не звертаючись у відділення? є ТАС24, є і TAS2U. Можна в ПП...
Я открывал прямо с чужой карты депо в ТАС2Ю, если актуально.
до 15 тыс так дает открыть. это не актуально.
да откройте 10 депо по 15К ну или насобирайте все эти пятнашки на Сбере, а потооом...
Карамболь написав:jay2004 ну это вы сэпом заводили... а при пополнении ощадного через кассу есть лимит... как раз 50к кажется... тока не помню - в день или за раз...
Пополнял одной суммой ощадный ровно на 100к через кассу - без вопросов, без поднятия лимитов, пополнилось моментально.
Ну может быть вам свезло... здесь на ветке эту тему в этом году уже как-то обсуждали и очень оживлённо (эти цифры про 50к оттуда - можете поискать, если захотите)... лично я никогда ноги не бью и такие суммы в торбах по отделениям не ношу... мой удел сэп и другие виды безнала...
Может поменялось уже, раньше, чтобы занести такую сумму я открывал второй Ощадный. В этом году не было времени на ТАС, закидал СЭПОМ. Все зашло идеально. А вот с Ощадного на Плативку - только 50к за 1 операцию, иначе - В!ДМОВА, Звонок на КЦ прояснил - лимит, либо строчить операции на менее чем 50к , либо снимать лимит. Быстро сел и настрочил 50к, 49к,1к.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!