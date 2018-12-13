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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Попробуйте бывшие отделения VS банка. В моём сидит очень толковый куратор от ТАС и помогает VS-девочкам, а те вроде стараются.
По крайней мере 2 года назад Б5 я оформлял за 2 часа, а месяц назад Виику с нормальным кред лимитом (как раз в бывшем отделении VS) - менее чем за пол часа.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:11

Депозит в TAS2U

Коллеги, прошу прощения, может пропустил, депозит, открытый в TAS2U, не виден в обычном интернет банкинге??? И сразу второй вопрос, ставка по гривне в TAS2U, выше на 2%, чем в обычном интернет банкинге, есть ли ссылка на программу лояльности на сайте Таскома, где предусмотрена эта надбавка в 2%? Заранее спасибо :D
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый день.
Депозит "Прибутковий" - деньги можно забирать через 3 месяца отменив пролонгацию? или только через 15 месяцев?
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:12

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  AlexSV написав:не виден в обычном интернет банкинге?

Виден
  AlexSV написав:есть ли ссылка на программу лояльности на сайте Таскома, где предусмотрена эта надбавка в 2%?

Нет :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:19

  GrafBV написав:
  novichok написав:
  jay2004 написав:Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас

да уж, персонал на Григоренко, во главе с начальником, это что то...
ЖЭКи нервно курят в стороне.

+100500
Там первое время была адекватная девочка из Дельты, потом она ушла и
я от них перевелся в другое отделение. Хотя и по другим отделениям "не фонтан"


Там и касир - НЕЧТО.
На моих глазах: оформили жене Плативку, выдают в кассе (такой порядок). Специалист подготовил доки, уже нужно было идти получать в кассе. НО... перед нами приходит человек в кассу (пополнить Плативку свою), клиенту не нравится пополнение с 1% комисса и кассир отправляет его благополучно к терминалу. Он пробует пополнить - и возвращается с Плативкой, мол тут не моя Плативка... и называет МОЮ ФАМИЛИЮ. Полный занавес.

Кассир отдал Плативку жены левому клиенту :shock: :shock: . Плюс так карта без ПИН-КОДА (не пришла СМС) :x .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  isen написав:Добрый день. Депозит "Прибутковий" - деньги можно забирать через 3 месяца отменив пролонгацию? или только через 15 месяцев?

Можно
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:30

  AlexSV написав:Коллеги, прошу прощения, может пропустил, депозит, открытый в TAS2U, не виден в обычном интернет банкинге??? И сразу второй вопрос, ставка по гривне в TAS2U, выше на 2%, чем в обычном интернет банкинге, есть ли ссылка на программу лояльности на сайте Таскома, где предусмотрена эта надбавка в 2%? Заранее спасибо :D

https://tascombank.ua/content/view/1550 ... ukrainian/
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 12:37

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  AlexSV написав:есть ли ссылка на программу лояльности на сайте Таскома, где предусмотрена эта надбавка в 2%?


https://tascombank.ua/content/view/1052 ... ukrainian/
Внизу страницы
ТАСКОМБАНК пропонує відкрити депозит «Стабільний» у гривні через додаток TAS2U та отирмати додатково + 2 % до базової ставки


P/S. Да, там так и написано - "отирмати" :)
Amid
 
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