Попробуйте бывшие отделения VS банка. В моём сидит очень толковый куратор от ТАС и помогает VS-девочкам, а те вроде стараются. По крайней мере 2 года назад Б5 я оформлял за 2 часа, а месяц назад Виику с нормальным кред лимитом (как раз в бывшем отделении VS) - менее чем за пол часа.
Коллеги, прошу прощения, может пропустил, депозит, открытый в TAS2U, не виден в обычном интернет банкинге??? И сразу второй вопрос, ставка по гривне в TAS2U, выше на 2%, чем в обычном интернет банкинге, есть ли ссылка на программу лояльности на сайте Таскома, где предусмотрена эта надбавка в 2%? Заранее спасибо
jay2004 написав:Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас
да уж, персонал на Григоренко, во главе с начальником, это что то... ЖЭКи нервно курят в стороне.
+100500 Там первое время была адекватная девочка из Дельты, потом она ушла и я от них перевелся в другое отделение. Хотя и по другим отделениям "не фонтан"
Там и касир - НЕЧТО. На моих глазах: оформили жене Плативку, выдают в кассе (такой порядок). Специалист подготовил доки, уже нужно было идти получать в кассе. НО... перед нами приходит человек в кассу (пополнить Плативку свою), клиенту не нравится пополнение с 1% комисса и кассир отправляет его благополучно к терминалу. Он пробует пополнить - и возвращается с Плативкой, мол тут не моя Плативка... и называет МОЮ ФАМИЛИЮ. Полный занавес.
Кассир отдал Плативку жены левому клиенту . Плюс так карта без ПИН-КОДА (не пришла СМС) .
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AlexSV написав:Коллеги, прошу прощения, может пропустил, депозит, открытый в TAS2U, не виден в обычном интернет банкинге??? И сразу второй вопрос, ставка по гривне в TAS2U, выше на 2%, чем в обычном интернет банкинге, есть ли ссылка на программу лояльности на сайте Таскома, где предусмотрена эта надбавка в 2%? Заранее спасибо