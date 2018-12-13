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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2193219421952196

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:33

  frennymay написав:Народ, підкажіть, коли Вікендом розраховуєшся через термінал, спочатку списуються власні кошти чи кредитні? Бо при переказі в Tas2U переказує власні...

viewtopic.php?p=4247260#p4247260
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну вот и приехали

В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.

Кому верить?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

curiousobro написав:Ну вот и приехали

В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.

Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:13

vollena71 Дякую! 8)
frennymay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:15

  Faceless написав:
curiousobro написав:Ну вот и приехали

В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.

Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?

В5 - появились и в мобильной и в веб версии (сумма до погашення, погашення в грейс периоді до 26.12.2018)

Или это не оно?
Получается еще лучше - вообще не показывают в ТАС2Ю сумму грейса? :)
curiousobro
 
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