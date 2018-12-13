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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:33
viewtopic.php?p=4247260#p4247260
frennymay написав:
Народ, підкажіть, коли Вікендом розраховуєшся через термінал, спочатку списуються власні кошти чи кредитні? Бо при переказі в Tas2U переказує власні...
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vollena71
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:07
Ну вот и приехали
В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.
Кому верить?
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curiousobro
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:08
curiousobro написав:Ну вот и приехали
В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.
Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
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Faceless
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:13
vollena71
Дякую!
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frennymay
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:15
Faceless написав:
curiousobro написав:Ну вот и приехали
В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.
Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
В5 - появились и в мобильной и в веб версии (сумма до погашення, погашення в грейс периоді до 26.12.2018)
Или это не оно?
Получается еще лучше - вообще не показывают в ТАС2Ю сумму грейса?
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curiousobro
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