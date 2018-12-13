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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2194219521962197>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:33

  frennymay написав:Народ, підкажіть, коли Вікендом розраховуєшся через термінал, спочатку списуються власні кошти чи кредитні? Бо при переказі в Tas2U переказує власні...

viewtopic.php?p=4247260#p4247260
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ну вот и приехали

В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.

Кому верить?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

curiousobro написав:Ну вот и приехали

В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.

Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:13

vollena71 Дякую! 8)
frennymay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:15

  Faceless написав:
curiousobro написав:Ну вот и приехали

В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.

Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?

В5 - появились и в мобильной и в веб версии (сумма до погашення, погашення в грейс периоді до 26.12.2018)

Или это не оно?
Получается еще лучше - вообще не показывают в ТАС2Ю сумму грейса? :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:А где это в тас2ю сумма в грейсе?

В мобильном TAS2U под картой появились строчки "Сумма к погашению" и "Обязательный платёж". Причём сумма к погашению какая-то левая и не соответствует ни тому, что указано в ТАС24 ни кредитной задолженности по карте.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:45

  Amid написав:
  Faceless написав:А где это в тас2ю сумма в грейсе?

В мобильном TAS2U под картой появились строчки "Сумма к погашению" и "Обязательный платёж". Причём сумма к погашению какая-то левая и не соответствует ни тому, что указано в ТАС24 ни кредитной задолженности по карте.

Похожа на сумму проведенных по счету операций, без блокировок
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Н-да... вовремя я в банк зашел... :twisted:
Походу пора готовить крос таблицу:
WC деб остат WC кред ост WC грейс Б5 ост Б5 грейс
тас2ю веб акт
тас24 веб неакт
тас2ю моб
тас24 моб

Чтобы знать где что смотреть, где что погашать и т.п.... :mrgreen:
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:17

  ol_zy написав:Н-да... вовремя я в банк зашел... :twisted:
Походу пора готовить крос таблицу:
WC деб остат WC кред ост WC грейс Б5 ост Б5 грейс
тас2ю веб акт
тас24 веб неакт
тас2ю моб
тас24 моб

Чтобы знать где что смотреть, где что погашать и т.п.... :mrgreen:

Все актуальные цифры в ТАС24
В TAS2U косяк в том, что вместо суммы грейса пишет сумму задолженности по проведенным операциям, ну а сумму задолженности просто считает брутто как разницу между лимитом и доступным остатком + свои средства, т.е. вне зависимости от статуса проводки
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:31

Faceless

Все актуальные цифры в ТАС24
В TAS2U косяк в том, что вместо суммы грейса пишет сумму задолженности по проведенным операциям, ну а сумму задолженности просто считает брутто как разницу между лимитом и доступным остатком + свои средства, т.е. вне зависимости от статуса проводки


Хмм, а мне представитель Банка в этой ветке рассказала все с точностью до наоборот.
Суммы в приложениях не сходятся на 180 грн (подозреваю, за счет блокировок, хотя так сходу транзакций на эту сумму не нашел, а с учетом того, что выписки в tas24 приказали долго жить - теперь непонятно, что еще в блоке висит).

Кредит погасил по данным TAS24. Соответственно, в TAS2U показывается использованного кредита 180 грн. Вот теперь думаю - это является задолженностью или нет? В принципе, 25.12 проверю на собственном опыте (заканчивается грейс-период)...
AmberIT
 
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