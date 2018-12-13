|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:33
viewtopic.php?p=4247260#p4247260
frennymay написав:
Народ, підкажіть, коли Вікендом розраховуєшся через термінал, спочатку списуються власні кошти чи кредитні? Бо при переказі в Tas2U переказує власні...
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1605
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:07
Ну вот и приехали
В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.
Кому верить?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1541
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:08
curiousobro написав:Ну вот и приехали
В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.
Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22960
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5166 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:13
vollena71
Дякую!
-
frennymay
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:15
Faceless написав:
curiousobro написав:Ну вот и приехали
В ТАС24 и ТАС2Ю разные суммы в грейсе, которые нужно погасить в этом месяце.
0 и полная сумма долга соответственно.
Кому верить?
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
В5 - появились и в мобильной и в веб версии (сумма до погашення, погашення в грейс периоді до 26.12.2018)
Или это не оно?
Получается еще лучше - вообще не показывают в ТАС2Ю сумму грейса?
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1541
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:43
Faceless написав:
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
В мобильном TAS2U под картой появились строчки "Сумма к погашению" и "Обязательный платёж". Причём сумма к погашению какая-то левая и не соответствует ни тому, что указано в ТАС24 ни кредитной задолженности по карте.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 868
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:45
Amid написав: Faceless написав:
А где это в тас2ю сумма в грейсе?
В мобильном TAS2U под картой появились строчки "Сумма к погашению" и "Обязательный платёж". Причём сумма к погашению какая-то левая и не соответствует ни тому, что указано в ТАС24 ни кредитной задолженности по карте.
Похожа на сумму проведенных по счету операций, без блокировок
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 1605
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:08
Н-да... вовремя я в банк зашел...
Походу пора готовить крос таблицу:
WC деб остат WC кред ост WC грейс Б5 ост Б5 грейс
тас2ю веб акт
тас24 веб неакт
тас2ю моб
тас24 моб
Чтобы знать где что смотреть, где что погашать и т.п....
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4726
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:17
ol_zy написав:
Н-да... вовремя я в банк зашел...
Походу пора готовить крос таблицу:
WC деб остат WC кред ост WC грейс Б5 ост Б5 грейс
тас2ю веб акт
тас24 веб неакт
тас2ю моб
тас24 моб
Чтобы знать где что смотреть, где что погашать и т.п....
Все актуальные цифры в ТАС24
В TAS2U косяк в том, что вместо суммы грейса пишет сумму задолженности по проведенным операциям, ну а сумму задолженности просто считает брутто как разницу между лимитом и доступным остатком + свои средства, т.е. вне зависимости от статуса проводки
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22960
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1100 раз.
- Подякували: 5166 раз.
-
- Профіль
-
6
1
2
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:31
Faceless
Все актуальные цифры в ТАС24
В TAS2U косяк в том, что вместо суммы грейса пишет сумму задолженности по проведенным операциям, ну а сумму задолженности просто считает брутто как разницу между лимитом и доступным остатком + свои средства, т.е. вне зависимости от статуса проводки
Хмм, а мне представитель Банка в этой ветке рассказала все с точностью до наоборот.
Суммы в приложениях не сходятся на 180 грн (подозреваю, за счет блокировок, хотя так сходу транзакций на эту сумму не нашел, а с учетом того, что выписки в tas24 приказали долго жить - теперь непонятно, что еще в блоке висит).
Кредит погасил по данным TAS24. Соответственно, в TAS2U показывается использованного кредита 180 грн. Вот теперь думаю - это является задолженностью или нет? В принципе, 25.12 проверю на собственном опыте (заканчивается грейс-период)...
-
AmberIT
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|