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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2194219521962197

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

О, уже норм и в Тас2ю
AmberIT написав:Faceless

Все актуальные цифры в ТАС24
В TAS2U косяк в том, что вместо суммы грейса пишет сумму задолженности по проведенным операциям, ну а сумму задолженности просто считает брутто как разницу между лимитом и доступным остатком + свои средства, т.е. вне зависимости от статуса проводки


Хмм, а мне представитель Банка в этой ветке рассказала все с точностью до наоборот.
Суммы в приложениях не сходятся на 180 грн (подозреваю, за счет блокировок, хотя так сходу транзакций на эту сумму не нашел, а с учетом того, что выписки в tas24 приказали долго жить - теперь непонятно, что еще в блоке висит).

Кредит погасил по данным TAS24. Соответственно, в TAS2U показывается использованного кредита 180 грн. Вот теперь думаю - это является задолженностью или нет? В принципе, 25.12 проверю на собственном опыте (заканчивается грейс-период)...
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:59

может кто знает

Добрый всем вечер. Может кто знает где оплатить Киевтеплоэнерго без комиссии кредиткой Б5? Сам пока не смог найти, перепробовав разные платежные сайты (портмоне, изю, ипэй, пейхаб, платежка), а также сам сайт поставщика услуг и ГИОЦ. А cks предлагает оплатить - ввести данные карты - без указания комиссии, а я боюсь так. Как истинный свинорыл, делится кэшбеком нет никакого желания. Буду премного благодарен.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Faceless написав:О, уже норм и в Тас2ю

Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:26

  Amid написав:
  Faceless написав:О, уже норм и в Тас2ю

Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.




Добрый день.
На данный момент в системе проводятся технические работы и обновления.
В ближайшее время вся информация будет отображаться корректно.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Amid написав:
  Faceless написав:О, уже норм и в Тас2ю

Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.
У меня все норм
Faceless
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