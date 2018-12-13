Все актуальные цифры в ТАС24 В TAS2U косяк в том, что вместо суммы грейса пишет сумму задолженности по проведенным операциям, ну а сумму задолженности просто считает брутто как разницу между лимитом и доступным остатком + свои средства, т.е. вне зависимости от статуса проводки
Хмм, а мне представитель Банка в этой ветке рассказала все с точностью до наоборот. Суммы в приложениях не сходятся на 180 грн (подозреваю, за счет блокировок, хотя так сходу транзакций на эту сумму не нашел, а с учетом того, что выписки в tas24 приказали долго жить - теперь непонятно, что еще в блоке висит).
Кредит погасил по данным TAS24. Соответственно, в TAS2U показывается использованного кредита 180 грн. Вот теперь думаю - это является задолженностью или нет? В принципе, 25.12 проверю на собственном опыте (заканчивается грейс-период)...
Добрый всем вечер. Может кто знает где оплатить Киевтеплоэнерго без комиссии кредиткой Б5? Сам пока не смог найти, перепробовав разные платежные сайты (портмоне, изю, ипэй, пейхаб, платежка), а также сам сайт поставщика услуг и ГИОЦ. А cks предлагает оплатить - ввести данные карты - без указания комиссии, а я боюсь так. Как истинный свинорыл, делится кэшбеком нет никакого желания. Буду премного благодарен.