Все актуальные цифры в ТАС24 В TAS2U косяк в том, что вместо суммы грейса пишет сумму задолженности по проведенным операциям, ну а сумму задолженности просто считает брутто как разницу между лимитом и доступным остатком + свои средства, т.е. вне зависимости от статуса проводки
Хмм, а мне представитель Банка в этой ветке рассказала все с точностью до наоборот. Суммы в приложениях не сходятся на 180 грн (подозреваю, за счет блокировок, хотя так сходу транзакций на эту сумму не нашел, а с учетом того, что выписки в tas24 приказали долго жить - теперь непонятно, что еще в блоке висит).
Кредит погасил по данным TAS24. Соответственно, в TAS2U показывается использованного кредита 180 грн. Вот теперь думаю - это является задолженностью или нет? В принципе, 25.12 проверю на собственном опыте (заканчивается грейс-период)...
Добрый всем вечер. Может кто знает где оплатить Киевтеплоэнерго без комиссии кредиткой Б5? Сам пока не смог найти, перепробовав разные платежные сайты (портмоне, изю, ипэй, пейхаб, платежка), а также сам сайт поставщика услуг и ГИОЦ. А cks предлагает оплатить - ввести данные карты - без указания комиссии, а я боюсь так. Как истинный свинорыл, делится кэшбеком нет никакого желания. Буду премного благодарен.
Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.
У меня все норм
У меня тоже все в тас2Ю копейка в копейку сходится с данными моего гросс-буха (кто тут писал зачем он нужен - вот примерно для таких ситуаций ). И по Б5 и по Виике - и сумма в грейсе и обязательный платеж. Только вот по Б5 смущает что сумма в грейсе чуть больше 50 грн., а обязательный платеж 100. Это вообще нормально? Я понимаю, что я уже в этом месяце платих комуналь и потому у меня долг по карте больше 100 грн., но что делать к примеру если бы я еще ничего не платил? Долг по карте на 1 число 53 грн., сумма в грейсе 53 грн. Обязательный платеж ведь не может быть больше чем сумма долга? Или я что-то не допонимаю?
Amid написав:[quote="4526805:Faceless"]О, уже норм и в Тас2ю
Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.
У меня все норм
У меня тоже все в тас2Ю копейка в копейку сходится с данными моего гросс-буха (кто тут писал зачем он нужен - вот примерно для таких ситуаций ). И по Б5 и по Виике - и сумма в грейсе и обязательный платеж. Только вот по Б5 смущает что сумма в грейсе чуть больше 50 грн., а обязательный платеж 100. Это вообще нормально? Я понимаю, что я уже в этом месяце платих комуналь и потому у меня долг по карте больше 100 грн., но что делать к примеру если бы я еще ничего не платил? Долг по карте на 1 число 53 грн., сумма в грейсе 53 грн. Обязательный платеж ведь не может быть больше чем сумма долга? Или я что-то не допонимаю?[/quote]Думаю это просто косяк из-за наличия минимальной суммы обязательного платежа. Будь у вас долг, например, 150 грн, тоже был бы обязательный 100. Ничего не случится если погасить только сам долг
jay2004 написав:Пришлось ехать на Григоренка, 28; но персонал хуже некуда. Страх и ужас
да уж, персонал на Григоренко, во главе с начальником, это что то... ЖЭКи нервно курят в стороне.
Там и касир - НЕЧТО. На моих глазах: оформили жене Плативку, выдают в кассе (такой порядок). Специалист подготовил доки, уже нужно было идти получать в кассе. НО... перед нами приходит человек в кассу (пополнить Плативку свою), клиенту не нравится пополнение с 1% комисса и кассир отправляет его благополучно к терминалу. Он пробует пополнить - и возвращается с Плативкой, мол тут не моя Плативка... и называет МОЮ ФАМИЛИЮ. Полный занавес.
Кассир отдал Плативку жены левому клиенту . Плюс так карта без ПИН-КОДА (не пришла СМС) .
Представитель, TASCOMBANK! Недовольная общественность в состоянии сделать работу этого отделения лучше или "и так сойдет"? Для улучшения работы отделения куда, кому и чего надо написать?