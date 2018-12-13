Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:20

Flamingo написав: Faceless написав: Amid написав: [quote="4526805:Faceless"]О, уже норм и в Тас2ю

Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю. Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю. У меня все норм У меня все норм

У меня тоже все в тас2Ю копейка в копейку сходится с данными моего гросс-буха (кто тут писал зачем он нужен- вот примерно для таких ситуаций). И по Б5 и по Виике - и сумма в грейсе и обязательный платеж. Только вот по Б5 смущает что сумма в грейсе чуть больше 50 грн., а обязательный платеж 100. Это вообще нормально? Я понимаю, что я уже в этом месяце платих комуналь и потому у меня долг по карте больше 100 грн., но что делать к примеру если бы я еще ничего не платил? Долг по карте на 1 число 53 грн., сумма в грейсе 53 грн. Обязательный платеж ведь не может быть больше чем сумма долга? Или я что-то не допонимаю?[/quote]Думаю это просто косяк из-за наличия минимальной суммы обязательного платежа. Будь у вас долг, например, 150 грн, тоже был бы обязательный 100.Ничего не случится если погасить только сам долг