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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2195219621972198 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 28 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 18% 24 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 23 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 36 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 18% 25 Всього голосів : 136 Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:09 TASCOMBANK написав: Amid написав: Faceless написав: О, уже норм и в Тас2ю О, уже норм и в Тас2ю

Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю. Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.







Добрый день.

На данный момент в системе проводятся технические работы и обновления.

В ближайшее время вся информация будет отображаться корректно. Добрый день.На данный момент в системе проводятся технические работы и обновления.В ближайшее время вся информация будет отображаться корректно.

Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?

Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.

Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.

P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем. Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем. ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів. BBC

Повідомлень: 14074 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1062 раз. Подякували: 1167 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:26 BBC написав: Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?

Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.

Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.

P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем. Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.

P2P, зняття готівки? P2P, зняття готівки? Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2764 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 368 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2195219621972198 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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