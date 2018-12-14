TASCOMBANK написав: Amid написав: Faceless написав:
О, уже норм и в Тас2ю
Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.
Добрый день.
На данный момент в системе проводятся технические работы и обновления.
В ближайшее время вся информация будет отображаться корректно.
Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?
Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.
Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.
P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.