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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2195219621972198

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:09

  TASCOMBANK написав:
  Amid написав:
  Faceless написав:О, уже норм и в Тас2ю

Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.




Добрый день.
На данный момент в системе проводятся технические работы и обновления.
В ближайшее время вся информация будет отображаться корректно.

Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?
Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.
Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.
P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:26

  BBC написав:Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?
Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.
Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.
P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.

P2P, зняття готівки?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:17

https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/11/643490/
Похоже, ТАС разживется еще одним приобретением...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 01:15

а шо с кешбэком по Б5? у всех всё нормально?
у меня по операциям начиная с 10 числа никаких начислений
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 05:52

  klug написав:
  BBC написав:Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то?
Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете.
Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред.
P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.

P2P, зняття готівки?

Не була ані р2р, ані зняття готівки. Звичайні розрахунки у pos-терміналах оффлайн та купівля квитків на сайті УЗ.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 06:13

  BBC написав: Звичайні розрахунки у pos-терміналах оффлайн та купівля квитків на сайті УЗ.

я думаю именно здесь собака порылась, у меня постоянно с этим какие-то приколы, то два раза деньги спишут, то блокируется платеж
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 07:37

uaprofi у меня все четко и магазы под 2 и комуналка под 5 % КБ чистыми...все вовремя прилетает..
чет тупю поутру ...подскажите плиз , погашение задолженности с участием Ощадного
Ощадный--- снятие на Картковый рахунок ( гривневый под Вику открытый) ---дальше или на Б5 или на Вику ---без комиссии ж ?
lincoln2
 
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  #<1 ... 2195219621972198
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