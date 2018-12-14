Да что-то мутят, теперь все карты и депозиты отвалились в Тас2ю.
Добрый день. На данный момент в системе проводятся технические работы и обновления. В ближайшее время вся информация будет отображаться корректно.
Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то? Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете. Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред. P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC написав:Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то? Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете. Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред. P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.
BBC написав:Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то? Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете. Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред. P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.
P2P, зняття готівки?
Не була ані р2р, ані зняття готівки. Звичайні розрахунки у pos-терміналах оффлайн та купівля квитків на сайті УЗ.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
uaprofi у меня все четко и магазы под 2 и комуналка под 5 % КБ чистыми...все вовремя прилетает.. чет тупю поутру ...подскажите плиз , погашение задолженности с участием Ощадного Ощадный--- снятие на Картковый рахунок ( гривневый под Вику открытый) ---дальше или на Б5 или на Вику ---без комиссии ж ?