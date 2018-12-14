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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2196219721982199

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:23

  Ferlakur написав:
  uaprofi написав:а шо с кешбэком по Б5? у всех всё нормально?
у меня по операциям начиная с 10 числа никаких начислений

За 10,11 число есть.

Действительно сегодня появились, вчера еще не было ничего.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Где на сайте банка,можно увидеть,что зачисление платежей по СЕП НБУ ,до 3 банковских дней?

Вчера отправил ,сегодня еще нет,в поддержке говорят до 3 банковских дней..
komant733
 
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