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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:23
Ferlakur написав: uaprofi написав:
а шо с кешбэком по Б5? у всех всё нормально?
у меня по операциям начиная с 10 числа никаких начислений
За 10,11 число есть.
Действительно сегодня появились, вчера еще не было ничего.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 10:34
Где на сайте банка,можно увидеть,что зачисление платежей по СЕП НБУ ,до 3 банковских дней?
Вчера отправил ,сегодня еще нет,в поддержке говорят до 3 банковских дней..
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komant733
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