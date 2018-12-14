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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:23
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:34
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Где на сайте банка,можно увидеть,что зачисление платежей по СЕП НБУ ,до 3 банковских дней?
Вчера отправил ,сегодня еще нет,в поддержке говорят до 3 банковских дней..
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:47
Нигде, и говорят бред - это банк отправитель может отправлять платёж до трёх дней, а принимающий обязан его зачислить в тот же день.
Откуда отправляли и во сколько?
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:54
Stringer
вчера в 18.00 приват банк,деньги списали через 5 минут
Понятно что юзаем другие банки,карты ,переводы с банка на банк ,для экономии на комисиях,НО ПРИВАТ самый вменяемый банк.
в ТАС положил деньги на карту в 11.00 в отделении банка,через кассу,они СТАЛИ ДОСТУПНЫ в 18.00 КАК такое возможно?
Востаннє редагувалось komant733 в Суб 15 гру, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:56
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:02
Stringer
Спасибо,за ответ.
Приват деньги списал....
Я не спешу... но удивляет ...
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:11
komant733, приват не отправил деньги. Но при этом он "вменяемый". И виноват ТАС
И после 6 вечера вряд ли вообще кто-то бы отправил-зачислил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:37
Вкладчик1234
А на счет доступности средств внесенных в кассу ,по сообщению выше,претензий нет?
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:42
Нет.
Нужно уточнять кассиру каким образом пополнять - по номеру счёта, или по номеру карты. И что для Вас лучше - увеличение авторизационного остатка, или проводка по счёту.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:46
Вкладчик1234
Не настолько глубоко я в банковском секторе плаваю....
Откуда я мог это знать?В привате,если деньги на счету,то они доступны....
деньги на карте отобразились через 15 минут,но доступны для списания через 7 (семь)часов
Востаннє редагувалось komant733 в Суб 15 гру, 2018 11:48, всього редагувалось 1 раз.
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