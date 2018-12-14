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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2197219821992200>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:23

  Ferlakur написав:
  uaprofi написав:а шо с кешбэком по Б5? у всех всё нормально?
у меня по операциям начиная с 10 числа никаких начислений

За 10,11 число есть.

Действительно сегодня появились, вчера еще не было ничего.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:34

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Где на сайте банка,можно увидеть,что зачисление платежей по СЕП НБУ ,до 3 банковских дней?

Вчера отправил ,сегодня еще нет,в поддержке говорят до 3 банковских дней..
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:47

  komant733 написав:Где на сайте банка,можно увидеть,что зачисление платежей по СЕП НБУ ,до 3 банковских дней?

Вчера отправил ,сегодня еще нет,в поддержке говорят до 3 банковских дней..

Нигде, и говорят бред - это банк отправитель может отправлять платёж до трёх дней, а принимающий обязан его зачислить в тот же день.
Откуда отправляли и во сколько?
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:54

Stringer

вчера в 18.00 приват банк,деньги списали через 5 минут

Понятно что юзаем другие банки,карты ,переводы с банка на банк ,для экономии на комисиях,НО ПРИВАТ самый вменяемый банк.

в ТАС положил деньги на карту в 11.00 в отделении банка,через кассу,они СТАЛИ ДОСТУПНЫ в 18.00 :shock: :shock: КАК такое возможно?
Востаннє редагувалось komant733 в Суб 15 гру, 2018 11:00, всього редагувалось 1 раз.
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:56

  komant733 написав:Stringer

вчера в 18.00 приват банк,деньги списали через 5 минут

18-00 это уже поздно, а Приват отправляет сэп только на следующий рабочий день - ждите не раньше понедельника
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:02

Stringer
Спасибо,за ответ.
Приват деньги списал....
Я не спешу... :mrgreen: но удивляет ...
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:11

komant733, приват не отправил деньги. Но при этом он "вменяемый". И виноват ТАС :)

И после 6 вечера вряд ли вообще кто-то бы отправил-зачислил
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:37

Вкладчик1234

А на счет доступности средств внесенных в кассу ,по сообщению выше,претензий нет? :D
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:42

  komant733 написав:А на счет доступности средств внесенных в кассу ,по сообщению выше,претензий нет?

Нет.
Нужно уточнять кассиру каким образом пополнять - по номеру счёта, или по номеру карты. И что для Вас лучше - увеличение авторизационного остатка, или проводка по счёту.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:46

Вкладчик1234

:shock: Не настолько глубоко я в банковском секторе плаваю....

Откуда я мог это знать?В привате,если деньги на счету,то они доступны....
деньги на карте отобразились через 15 минут,но доступны для списания через 7 (семь)часов
Востаннє редагувалось komant733 в Суб 15 гру, 2018 11:48, всього редагувалось 1 раз.
komant733
 
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