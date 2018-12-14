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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2197219821992200

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:46

  komant733 написав:Понятно что юзаем другие банки,карты ,переводы с банка на банк ,для экономии на комисиях,НО ПРИВАТ самый вменяемый банк

С каких это пор примат был самым вменяемым? В ваших фантазиях разве что...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:52

Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:19

  komant733 написав:Какой банк по вашему мнений лучший?

Известно какой.
Лудшый - Конкорд, разумеется )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:31

  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?

Ну это вопрос из типа - какой столовый прибор самый лучший :mrgreen:
Невзыскательному едоку удобна столовая ложка - ею действительно можно и есть почти все и чай размешивать 8)
Ну а ворлон ее терпеть не может ;-)
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:02

  komant733 написав:Вкладчик1234

А на счет доступности средств внесенных в кассу ,по сообщению выше,претензий нет? :D

Изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?46857
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:06

А кто-то еще из банков предлагает карты типа Викенд, где карта прикреплена к отдельно обслуживаемым счетам кредитному и с собственными средствами?
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:07

  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?


Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:11

  Amid написав:
  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?


Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.


Если допустить, что за высокой стоимостью обслуживания в месяц скрываются разумные тарифы на операции и отсутствие проблем, то может быть он не так и дорог, но у Прокредита есть ещё и другая проблема: отделений как кот наплакал.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:59

  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?

Что значит лучший/худший? По какому показателю))))?
mihasik
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