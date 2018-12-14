ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 11:46
komant733 написав:
Понятно что юзаем другие банки,карты ,переводы с банка на банк ,для экономии на комисиях,НО ПРИВАТ самый вменяемый банк
С каких это пор примат был самым вменяемым? В ваших фантазиях разве что...
Vorlon
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Додано: Суб 15 гру, 2018 11:52
Vorlon Какой банк по вашему мнений лучший?
komant733
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:19
komant733 написав:
Какой банк по вашему мнений лучший?
Известно какой.
Лудшый - Конкорд, разумеется )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
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Додано: Суб 15 гру, 2018 12:31
komant733 написав: Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?
Ну это вопрос из типа - какой столовый прибор самый лучший
Невзыскательному едоку удобна столовая ложка - ею действительно можно и есть почти все и чай размешивать
Ну а ворлон ее терпеть не может
Stringer
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:02
komant733 написав: Вкладчик1234
А на счет доступности средств внесенных в кассу ,по сообщению выше,претензий нет?
Изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?46857
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:06
А кто-то еще из банков предлагает карты типа Викенд, где карта прикреплена к отдельно обслуживаемым счетам кредитному и с собственными средствами?
Esq
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:07
komant733 написав: Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?
Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.
Amid
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:11
Amid написав: komant733 написав: Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?
Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.
Если допустить, что за высокой стоимостью обслуживания в месяц скрываются разумные тарифы на операции и отсутствие проблем, то может быть он не так и дорог, но у Прокредита есть ещё и другая проблема: отделений как кот наплакал.
Esq
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Додано: Суб 15 гру, 2018 13:59
komant733 написав: Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?
Что значит лучший/худший? По какому показателю))))?
mihasik
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