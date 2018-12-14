komant733 написав:Vorlon Какой банк по вашему мнений лучший?
Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.
Если допустить, что за высокой стоимостью обслуживания в месяц скрываются разумные тарифы на операции и отсутствие проблем, то может быть он не так и дорог, но у Прокредита есть ещё и другая проблема: отделений как кот наплакал.
BBC написав:Почему банк проводит списания в теховер при наличии кредитного лимита и блокировок сумм при операции именно за счет кредитных средств. Мошенничество когда прекратите то? Хотя воровать это стиль банка. За смс уже воровали, теперь за % тех. овер воруете. Зря карту продлил еще и 365 грн заплатил, за что? Куры в КЦ несут полный бред. P.S. По состоянию на 1 декабря и до сегодня пополнений кредита не было. Так, что о проводках пополнений говорить неочем.
P2P, зняття готівки?
Не була ані р2р, ані зняття готівки. Звичайні розрахунки у pos-терміналах оффлайн та купівля квитків на сайті УЗ.
Увесь інтернет вирує з приводу того, що "звичайний розрахунок" раптово може виявитися p2p. Потрібно більше подробиць.