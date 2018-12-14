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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2198219922002201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:25

  Amid написав:
  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?


Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.


нельзя сравнивать эти банки , они для разных целей ...
lincoln2
 
Повідомлень: 531
З нами з: 05.02.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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  #<1 ... 2198219922002201
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