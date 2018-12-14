|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:25
Amid написав: komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?
Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.
нельзя сравнивать эти банки , они для разных целей ...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему