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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2198219922002201

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 136
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
36
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:25

  Amid написав:
  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?


Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.


нельзя сравнивать эти банки , они для разных целей ...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:07

  Amid написав:
  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?


Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.

та не нада ля-ля... у них там тоже бардак... вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к в шарик по сэп с разницей в 1 мин...через 45 мин платёж на супругу ушёл(отметил по смс), себя уже не отслеживал... в районе 17-ти смс - платёж супруге у шарика зачислен... глянул на себя и опешил - он даже ещё от немца и не уходил, хотя и был отправлен раньше на 1 мин... :shock: звоню на горячку, объясняю ситуацию - грят ща проверим, почему так долго обрабатывается... пока слушал музыку, пришла смс-ка что платёж отправлен... а потом и девушка с извинениями проявилась... простите мол - человеческий фактор подводит... а вы говорите немец-немец... 8)
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:26

  klug написав:Увесь інтернет вирує з приводу того, що "звичайний розрахунок" раптово може виявитися p2p. Потрібно більше подробиць.


Я кроме хитрожопой Новой почты ни одного такого торговца не встречал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:38

  mihasik написав:
  komant733 написав:Vorlon
Какой банк по вашему мнений лучший?

Что значит лучший/худший? По какому показателю))))?


Человек говорит ,что банк фуфло...Интересует ,какой,по его мнению,банк хорош...
Это как с Президентом,Порошенко фуфло(в чем то согласен),но фамилий лучшего Президента назвать не может..
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:40

  clientage написав:
  komant733 написав:Вкладчик1234

А на счет доступности средств внесенных в кассу ,по сообщению выше,претензий нет? :D

Изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?46857

протягом 10 хвилин
після успішного
здійснення операції

деньги отобразились на карте и счете через 15 минут,но доступны стали через 7 часов...
Изучил...теперь понятно почему они далеки от народа.....
komant733
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:29

  Фантом написав:
  klug написав:Увесь інтернет вирує з приводу того, що "звичайний розрахунок" раптово може виявитися p2p. Потрібно більше подробиць.


Я кроме хитрожопой Новой почты ни одного такого торговца не встречал.

viewtopic.php?p=4527450#p4527450
Усілякі СТО люблять операції у терміналі проводитися як зняття готівки - не те саме, але ні чим не краще.

  komant733 написав:
  clientage написав:Изучайте
https://tascombank.ua/documents/website ... .pdf?46857

протягом 10 хвилин
після успішного
здійснення операції

деньги отобразились на карте и счете через 15 минут,но доступны стали через 7 часов...
Изучил...теперь понятно почему они далеки от народа.....

Ви граєте у гру, правила якої не знаєте. 7 годин - це просто попередження вам. Радійте, що це не вечірня каса була, бо фактично гроші зайшли б після вихідних. А якби вони були так далекі від народу, як ви це уявляєте, то ІБ вам би дозволив провести операцію і ви б прийшли сюди з’ясовувати, як ви потрапили у недозволений овердрафт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Карамболь написав:вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к

Так супруг деньги то получил ? )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:54

  mustbe написав:
  Карамболь написав:вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к

Так супруг деньги то получил ? )

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