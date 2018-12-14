нельзя сравнивать эти банки , они для разных целей ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:25
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:07
та не нада ля-ля... у них там тоже бардак... вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к в шарик по сэп с разницей в 1 мин...через 45 мин платёж на супругу ушёл(отметил по смс), себя уже не отслеживал... в районе 17-ти смс - платёж супруге у шарика зачислен... глянул на себя и опешил - он даже ещё от немца и не уходил, хотя и был отправлен раньше на 1 мин... звоню на горячку, объясняю ситуацию - грят ща проверим, почему так долго обрабатывается... пока слушал музыку, пришла смс-ка что платёж отправлен... а потом и девушка с извинениями проявилась... простите мол - человеческий фактор подводит... а вы говорите немец-немец...
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:26
Я кроме хитрожопой Новой почты ни одного такого торговца не встречал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:38
Человек говорит ,что банк фуфло...Интересует ,какой,по его мнению,банк хорош...
Это как с Президентом,Порошенко фуфло(в чем то согласен),но фамилий лучшего Президента назвать не может..
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:40
протягом 10 хвилин
після успішного
здійснення операції
деньги отобразились на карте и счете через 15 минут,но доступны стали через 7 часов...
Изучил...теперь понятно почему они далеки от народа.....
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:29
viewtopic.php?p=4527450#p4527450
Усілякі СТО люблять операції у терміналі проводитися як зняття готівки - не те саме, але ні чим не краще.
Ви граєте у гру, правила якої не знаєте. 7 годин - це просто попередження вам. Радійте, що це не вечірня каса була, бо фактично гроші зайшли б після вихідних. А якби вони були так далекі від народу, як ви це уявляєте, то ІБ вам би дозволив провести операцію і ви б прийшли сюди з’ясовувати, як ви потрапили у недозволений овердрафт.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:54
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