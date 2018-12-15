Додано: Суб 15 гру, 2018 17:07

Amid написав: komant733 написав: Vorlon

Какой банк по вашему мнений лучший? Какой банк по вашему мнений лучший?



Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками. Прокредит лучший, но очень дорогой по сравнению с другими банками.

та не нада ля-ля... у них там тоже бардак... вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к в шарик по сэп с разницей в 1 мин...через 45 мин платёж на супругу ушёл(отметил по смс), себя уже не отслеживал... в районе 17-ти смс - платёж супруге у шарика зачислен... глянул на себя и опешил - он даже ещё от немца и не уходил, хотя и был отправлен раньше на 1 мин...звоню на горячку, объясняю ситуацию - грят ща проверим, почему так долго обрабатывается... пока слушал музыку, пришла смс-ка что платёж отправлен... а потом и девушка с извинениями проявилась... простите мол - человеческий фактор подводит... а вы говорите немец-немец...