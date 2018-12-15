Додано: Суб 15 гру, 2018 22:25

ignorabimus 1) 3% в терминалах в субботу и воскресенье...не важно какие они рабочие или выходные

2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета

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