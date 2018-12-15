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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2199220022012202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:24

  ignorabimus написав:Оформил себе акционную карту Викэнд. Пару вопросов по нюансам использования:

1. В праздничные дни какой тариф кэшбека, как в сбт-вск? А если сбт или вск являются рабочими из-за переноса рабочих дней?
2. Как правильно гасить карту? у В5 все просто - сэпом или через кассу по счету 25-го числа, и порядок.

1) Вікенд не враховує свята і переноси, тому підвищений кешбек виключно у суботу та неділю;
2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.
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ignorabimus 1) 3% в терминалах в субботу и воскресенье...не важно какие они рабочие или выходные
2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:27

  mustbe написав:
  Карамболь написав:вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к

Так супруг деньги то получил ? )

получить то получил - смс пришла около 19-ти... ну и как мне кажется, что не позвони я на гарячку, то зашли бы они в понедельник... а вообще надо выписку проверить на следующей неделе на всяк случай...
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ignorabimus написав:2. Как правильно гасить карту? у В5 все просто - сэпом или через кассу по счету 25-го числа, и порядок.

Можно (и нужно) гасить СЭПом на 2909
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