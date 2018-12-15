ignorabimus написав:Оформил себе акционную карту Викэнд. Пару вопросов по нюансам использования:
1. В праздничные дни какой тариф кэшбека, как в сбт-вск? А если сбт или вск являются рабочими из-за переноса рабочих дней?
2. Как правильно гасить карту? у В5 все просто - сэпом или через кассу по счету 25-го числа, и порядок.
1) Вікенд не враховує свята і переноси, тому підвищений кешбек виключно у суботу та неділю;
2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.