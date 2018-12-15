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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:24
ignorabimus написав:
Оформил себе акционную карту Викэнд. Пару вопросов по нюансам использования:
1. В праздничные дни какой тариф кэшбека, как в сбт-вск? А если сбт или вск являются рабочими из-за переноса рабочих дней?
2. Как правильно гасить карту? у В5 все просто - сэпом или через кассу по счету 25-го числа, и порядок.
1) Вікенд не враховує свята і переноси, тому підвищений кешбек виключно у суботу та неділю;
2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 22:25
ignorabimus 1) 3% в терминалах в субботу и воскресенье...не важно какие они рабочие или выходные
2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета
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Додано: Суб 15 гру, 2018 22:27
mustbe написав: Карамболь написав:
вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к
Так супруг деньги то получил ? )
получить то получил - смс пришла около 19-ти... ну и как мне кажется, что не позвони я на гарячку, то зашли бы они в понедельник... а вообще надо выписку проверить на следующей неделе на всяк случай...
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Додано: Суб 15 гру, 2018 22:43
ignorabimus написав:
2. Как правильно гасить карту? у В5 все просто - сэпом или через кассу по счету 25-го числа, и порядок.
Можно (и нужно) гасить СЭПом на 2909
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Amid
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:55
klug написав:
2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.
-VICTOR- написав:
2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета
Amid написав:
Можно (и нужно) гасить СЭПом на 2909
Спасибо, я так понимаю варианты равнозначны? По времени, в первую очередь. Проблем не бывает?
Как по мне, один СЭП на 2909 в случае равнозначности, предпочтительнее.
А еще вопрос:
"Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 03.12.2018. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю. " - это что? Это кэшбэк, что ли?
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ignorabimus
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Додано: Нед 16 гру, 2018 17:35
ignorabimus написав: klug написав:
2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.
-VICTOR- написав:
2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета
Amid написав:
Можно (и нужно) гасить СЭПом на 2909
Спасибо, я так понимаю варианты равнозначны? По времени, в первую очередь. Проблем не бывает?
Как по мне, один СЭП на 2909 в случае равнозначности, предпочтительнее.
А еще вопрос:
"Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 03.12.2018. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю. " - это что? Это кэшбэк, что ли?
Не уверен, что СЭП работпет в выходные. А вот погашение через тас24, работает в любое время.
Это значит, что до выплаты кэшбека банк все налоги заплатил за Вас.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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