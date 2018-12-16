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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2199220022012202

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 137
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
23
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
37
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:24

  ignorabimus написав:Оформил себе акционную карту Викэнд. Пару вопросов по нюансам использования:

1. В праздничные дни какой тариф кэшбека, как в сбт-вск? А если сбт или вск являются рабочими из-за переноса рабочих дней?
2. Как правильно гасить карту? у В5 все просто - сэпом или через кассу по счету 25-го числа, и порядок.

1) Вікенд не враховує свята і переноси, тому підвищений кешбек виключно у суботу та неділю;
2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:25

ignorabimus 1) 3% в терминалах в субботу и воскресенье...не важно какие они рабочие или выходные
2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:27

  mustbe написав:
  Карамболь написав:вчера отравлял на себя 14к и супругу 10к

Так супруг деньги то получил ? )

получить то получил - смс пришла около 19-ти... ну и как мне кажется, что не позвони я на гарячку, то зашли бы они в понедельник... а вообще надо выписку проверить на следующей неделе на всяк случай...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  ignorabimus написав:2. Как правильно гасить карту? у В5 все просто - сэпом или через кассу по счету 25-го числа, и порядок.

Можно (и нужно) гасить СЭПом на 2909
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:55

  klug написав:2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.

  -VICTOR- написав:2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета

  Amid написав:Можно (и нужно) гасить СЭПом на 2909

Спасибо, я так понимаю варианты равнозначны? По времени, в первую очередь. Проблем не бывает?
Как по мне, один СЭП на 2909 в случае равнозначности, предпочтительнее.

А еще вопрос:
"Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 03.12.2018. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю. " - это что? Это кэшбэк, что ли?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:35

  ignorabimus написав:
  klug написав:2) можна СЕПом на 2909 (дивится у властивосятх кредиту у ТАС24) або з будь-якої дебетової картки (можна з дебетового рахунку Віки) знову ж таки у ТАС24 через погашення кредиту.

  -VICTOR- написав:2) ну тут варианты....банк рекомендует зачислять на 2620 а потом самостоятельно через кнопку погасить кредит -делать погашение .Некоторые практикуют межбанк или перевод со своего на 2609 по реквизитам счета

  Amid написав:Можно (и нужно) гасить СЭПом на 2909

Спасибо, я так понимаю варианты равнозначны? По времени, в первую очередь. Проблем не бывает?
Как по мне, один СЭП на 2909 в случае равнозначности, предпочтительнее.

А еще вопрос:
"Сплата винагороди за Програмою "Weekend card" за 03.12.2018. ПДФО (18%) та військовий збір (1.5%) утримано повністю. " - это что? Это кэшбэк, что ли?


Не уверен, что СЭП работпет в выходные. А вот погашение через тас24, работает в любое время.

Это значит, что до выплаты кэшбека банк все налоги заплатил за Вас.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Фантом написав:Не уверен, что СЭП работпет в выходные.

Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" нам понадобится.
1. Ощадний рахунок
2. Плативка (можно бесплатная магнитка без СМС, например, которая выдаётся к депозиту, типа доходный)
3. Собственно WC.

Создаём шаблон в ТАС24 перевода с плативки на 2909
Загоняем любым способом в операционное время средства на ощадный.
В выходные, снимаем с ощадного в ТАС24 на плативку необходимую сумму, ждём, пока зачислится.
При помощи шаблона с плативки загоняем на 2909. Похоже, эта операция идёт как внутрибанковская, а не как СЭП, и проходит в неоперационное время.

Попробуйте так 15 гривен прогнать для тестов.
Востаннє редагувалось Amid в Нед 16 гру, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:24

  Amid написав:
  Фантом написав:Не уверен, что СЭП работпет в выходные.

Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" нам понадобится.
1. Ощадний рахунок
2. Плативка (можно бесплатная без СМС, например, которая выдаётся к депозиту, типа доходный)
3. Собственно WC.

Создаём шаблон в ТАС24 перевода с плативки на 2909
Загоняем любым способом в операционное время средства на ощадный.
В выходные, снимаем с ощадного в ТАС24 на плативку необходимую сумму, ждём, пока зачислится.
При помощи шаблона с плативки загоняем на 2909. Похоже, эта операция идёт как внутрибанковская, а не как СЭП, и проходит в неоперационное время.

Попробуйте так 15 гривен прогнать для тестов.

А. Ну тогда без разницы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 21:51

  Amid написав:
  Фантом написав:Не уверен, что СЭП работпет в выходные.

Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" нам понадобится.
1. Ощадний рахунок
2. Плативка (можно бесплатная магнитка без СМС, например, которая выдаётся к депозиту, типа доходный)
3. Собственно WC.

Создаём шаблон в ТАС24 перевода с плативки на 2909
Загоняем любым способом в операционное время средства на ощадный.
В выходные, снимаем с ощадного в ТАС24 на плативку необходимую сумму, ждём, пока зачислится.
При помощи шаблона с плативки загоняем на 2909. Похоже, эта операция идёт как внутрибанковская, а не как СЭП, и проходит в неоперационное время.

Попробуйте так 15 гривен прогнать для тестов.

У ТАС24 можна і без шаблона - достатньо тикнути "погасити кредит" на вкладці кредити. А у ТАС2Ю через шаблон уже платно. Платівка теж не обов’язкова, можна з дебетового рахунку Вікенда гасити - так можна легко дізнатися, що гроші вже зайшли з Ощадного, бо сидіти 10 хвилин оновлювати баланс по Платівці у ТАС24 - це не дуже зручно.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 22:22

  klug написав:
  Amid написав:
  Фантом написав:Не уверен, что СЭП работпет в выходные.

Так. Что бы приготовить блюдо "пополняха Викенда в выходные" нам понадобится.
1. Ощадний рахунок
2. Плативка (можно бесплатная магнитка без СМС, например, которая выдаётся к депозиту, типа доходный)
3. Собственно WC.

Создаём шаблон в ТАС24 перевода с плативки на 2909
Загоняем любым способом в операционное время средства на ощадный.
В выходные, снимаем с ощадного в ТАС24 на плативку необходимую сумму, ждём, пока зачислится.
При помощи шаблона с плативки загоняем на 2909. Похоже, эта операция идёт как внутрибанковская, а не как СЭП, и проходит в неоперационное время.

Попробуйте так 15 гривен прогнать для тестов.

У ТАС24 можна і без шаблона - достатньо тикнути "погасити кредит" на вкладці кредити. А у ТАС2Ю через шаблон уже платно. Платівка теж не обов’язкова, можна з дебетового рахунку Вікенда гасити - так можна легко дізнатися, що гроші вже зайшли з Ощадного, бо сидіти 10 хвилин оновлювати баланс по Платівці у ТАС24 - це не дуже зручно.


я правильно понял,с дебетного счета викенда в тас24 я могу погасить кредит с мгновенной проводкой по счету, даже в выходной? С него можно гасить только викенд или Б5 тоже?
Hack-Stock
 
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